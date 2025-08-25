ศาลอาญาไต่สวนคดี "บริษัทกัลฟ์" ฟ้องหมิ่น"เท้ง-ณัฐพงษ์" หัวหน้าพรรคประชาชน ปมแถลงข่าวโครงการจัดซื้อไฟฟ้า

ศาลอาญาไต่สวนคดี "บริษัทกัลฟ์" ฟ้องหมิ่นประมาท "เท้ง-ณัฐพงษ์" หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อม ส.ส.พรรค อีก 2 คน ปมแถลงข่าวโครงการจัดซื้อไฟฟ้า เจ้าตัวยันเป็นการตรวจสอบอย่างสุจริตเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 814 ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำ อ.1035/2568 ที่บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเมนท์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน,นายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายศุภโชติ ไชยสัจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นจำเลยที่ 1-3ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายทั้งหมด 300 ล้านบาท จากกรณีการแถลงข่าวโครงการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล
โดยในวันนี้นัดไต่สวนฝ่ายโจทก์ ซึ่งนายณัฐพงษ์ จำเลยเดินทางมาศาลอาญาเวลาประมาณ 09.00 น. ก่อนที่จะขึ้นไปร่วมฟังในห้องพิจารณา
ต่อมาหลังการไต่สวนเสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ 12.30 น. นายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การไต่สวนมูลฟ้องยังไม่จบสมบูรณ์เพราะทางโจทก์ยังเหลือพยานที่จะต้องนำมาไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติม เบื้องต้นมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม ส่วนทางโจทก์นำพยานฝ่ายไหนขึ้นเบิกความบ้าง ตนยังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้
เมื่อถามว่าภายหลังจากการไต่สวนมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่าพวกตนมีความสุจริตในการตรวจสอบการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่ในขณะเดียวกันทางโจทก์ก็มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้องซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะสามารถให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้
เมื่อถามว่าแนวทางการต่อสู้คดีของทั้ง 3 คนจะต่างกันหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ทนายความจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และตนไม่มีข้อกังวลใจใด ๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการที่ศาลคิดว่าสมควรเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ในฐานะที่ตน นายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายศุภโชติ ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การฟ้องร้องในครั้งนี้มองว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในข้อสงสัยว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้จะถูกมองว่าเป็นการฟ้องเพื่อปิดปากหรือไม่นั้น ตนคงไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้น่าจะมีวิจารณญาณในการติดตามข้อมูล และยืนยันว่าตนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและรายงานข้อเท็จจริงต่อสาธารณะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เมื่อถามว่าในวันที่ 29 ส.ค.2568 จะมีการตัดสินคดีเรื่องคลิปเสียงของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประเมินแนวโน้มหลังจากนั้นเป็นอย่างไร
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนผลการพิพากษาของศาลนั้นต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของศาล ตนไม่สามารถไปก้าวล่วงในส่วนนั้นได้ แต่ทิศทางหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรตนยืนยันว่าจะใช้จำนวนเสียงที่มีอยู่กำหนดทิศทางการเมืองไทยในสภาให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคงให้กับประชาชนได้
เมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไร
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แคนดิเดตทุกคนสิทธิ์ที่จะถูกโหวตตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่ตนยืนยันว่าทางพรรคประชาชนจะไม่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน แต่ถ้าการเมืองไทยอาจจะถึงทางตัน พรรคการเมืองอื่นไม่สามารถรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้แถลงไปก่อนหน้านี้ และตนเชื่อว่าตอนนี้สังคมไทยต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมและมีเสถียรภาพมากพอที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เมื่อถามถึงสนามเลือกตั้งซ่อมจังหวัดเชียงรายจะมีแผนลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนจะไปช่วยหาเสียงอย่างแน่นอน และฝากถึงประชาชนให้ติดตามการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อถามถึงกรณีที่ศาลอาญายกฟ้องคดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของนายทักษิณ ชินวัตร จะส่งผลอะไรกับการเลือกตั้งหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ดุลพินิจของศาลถือว่าตรงไปตรงมาแล้ว ส่วนจะมีผลทางการเมืองหรือไม่นั้นอยู่ที่ความรู้สึกของประชาชนว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร
ด้านนายนิธิ ละเอียดดี ทนายความส่วนตัวของนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า กระบวนการในวันนี้เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งศาลจะพิจารณาจากหลักฐานของโจทก์ว่าคดีมีมูลพอที่จะพิจารณารับไว้ได้หรือไม่ ในชั้นนี้จำเลยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะนำพยานฝ่ายจำเลยเข้าไต่สวน ซึ่งในอนาคตหากศาลพิจารณาว่าคดีนี้สมควรรับไว้พิจารณาก็จะมีการนัดสอบคำให้การและนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยต่อไป แต่ในวันนี้กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องยังไม่เสร็จสิ้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะต้องเตรียมพยานฝ่ายไหนบ้าง