รวบเครือข่ายเว็บพนันวัยรุ่นสร้างตัว เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน ยึดทรัพย์อีกกว่า 1.5 ล้าน

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุมขบวนการเว็บพนัน แก๊งวัยรุ่นสร้างตัว ผู้ต้องหา 8 ราย พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ยึดทรัพย์อีกกว่า 1.5 ล้านบาท
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และ พ.ต.อ.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการเว็บไซต์พนัน รวบแก๊งวัยรุ่นสร้างตัว 8 ราย เงินหมุนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ยึดทรัพย์อีกกว่า 1.5 ล้านบาท
สืบเนื่องจาก กก.1 บก.สอท.2 พบเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ภายใต้ชื่อ “มีรวย 99” ซึ่งนำไปสู่การขยายผลจับกุมเว็บไซต์ในเครือข่ายอีก 2 เว็บไซต์ ซึ่งเปิดให้บริการมาไม่นาน แต่มีผู้เล่นรวมกันกว่า 60,000 ราย มียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 14 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นและเข้าตรวจค้นจุดเป้าหมาย 2 จุด ได้แก่ คอนโดหรูในย่านรังสิต จ.ปทุมธานี และบ้านหรูในเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จุดแรกสามารถจับกุม นายศุภเดช อายุ 24 ปี ชาวสิงห์บุรี ขณะควบคุมระบบการโอนเงินของเว็บไซต์พนันเครือข่าย มีรวย 99 และเว็บไซต์อื่น ภายในห้อง พร้อมยึดของกลาง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม และโทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง ต่อมาในวันเดียวกัน ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหรูอีกแห่งในเขตดอนเมือง พบ นายณัฐภัทร อายุ 22 ปี ชาวสงขลา และ นายอัมรินทร์ อายุ 25 ปี ชาวจันทบุรี ทำหน้าที่บริหารเว็บไซต์พนันในเครือข่ายเดียวกัน ตรวจยึดของกลาง คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม ทองคำแท่ง เงินสดกว่า 6 แสนบาท ตุ๊กตา Art toy รุ่นต่างๆ ตุ๊กตา Bearbrick รุ่นต่าง ๆ สินค้าแบรนด์เนม เครื่องธนบัตร และสินค้าอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย ให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบและร่วมกันฟอกเงิน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการชักชวนผู้เล่น เนื่องจากนโยบายปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้มงวด ทำให้การลงโฆษณาออนไลน์ (ยิงแอด) ลดน้อยลง และหันมาใช้วิธีการบอกต่อแบบปากต่อปากแทนในกลุ่มที่ชักชวนกันมาเล่น โดยผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นคนไทย ใช้การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล เพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมทั้งหมด มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป