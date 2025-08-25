คุก 2 เดือน "มารี" ดาราสาวเมาแล้วขับ รอลงอาญา 2 ปี พักใบขับขี่ 6 เดือน ส่วน "ไฮโซบอส" โดน 1 เดือนฐานหมิ่นเจ้าพนักงานรอลงอาญา 1 ปี

ศาลเเขวงพระนครเหนือจำคุก 2 เดือน "มารี เบิร์นเนอร์" ดาราสาวเมาแล้วขับ แต่รอลงอาญา 2 ปี และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ส่วน "บอส" ไฮโซหนุ่มคนสนิท โดนดูหมิ่นเจ้าพนักงานคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
วันนี้ (25 ส.ค.) ความคืบหน้ากรณี น.ส.มารี เบิร์นเนอร์ อายุ 33 ปี ดาราสาว ปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ขณะขับรถยนต์ ยี่ห้อปอร์เช่ สีเขียว ทะเบียน กรุงเทพ เข้ามาที่ด่านตรวจของ สน.วังทองหลาง และ นายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล ชื่อเล่น"บอส"ไฮโซชายคนสนิท มีพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ว่า วันนี้พนักงานสอบสวนมีการแจ้งให้นักแสดงสาวและเพื่อนชายคนสนิทเข้ามาพบพนักงานสอบสวนก่อนจะส่งตัวฟ้องศาล หลังจากถูกตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับ
ซึ่งตามกฎหมายแล้วการปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์ ตำรวจสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าเมาแล้วขับ โดย น.ส.มารี ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงินสด 20,000 บาท วันนี้พนักงานสอบสวนจึงได้นัดตัวนักแสดงสาวเข้ามา ก่อนที่จะนำตัวส่งศาลแขวงพระนครเหนือในช่วงเช้าวันนี้
ปรากฎว่า น.ส.มารี เบรินเนอร์ ให้การรับสารภาพ ศาลพิเคราะห์แล้ว พิพากษาว่ากระทำผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท ฐานขับรถในขณะเมาสุรา พิพากษา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง บริการสังคม 12 ชม. พักใบขับขี่ 6 เดือน
สำหรับ นายอัศม์กรณ์ หรือ "บอส" เพื่อนชายคนสนิทรับสารภาพความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า,ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต่อสู้, หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พิพากษาจำคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท แต่ให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลางได้นัดหมายสั่งฟ้องทั้ง 2 คน ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ
โดยหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มาถึงที่ศาล พร้อมกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนได้นำสำนวนคดีไปส่งฟ้องที่อัยการแขวงพระนครเหนือ โดยให้ทั้ง 2 คน นั่งรออยู่ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ หลังจากนั้นเมื่ออัยการและพนักงานสอบสวนมาที่ศาลแล้ว ทั้งหมดก็ได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนภายในห้องพิจารณาคดี
หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น ทั้ง 2 คน ได้เดินทางออกมาจากอาคารศาล ทางผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามกับทั้งสองคนโดยเรียกชื่อ “นายบอส” ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา ซึ่งนายบอส ได้หันกลับมาแต่ก็ไม่ได้พูดกับผู้สื่อข่าว ก่อนที่ทั้ง 2 คน จะพยายามรีบเดินขึ้นรถยนต์ ที่มาจอดรอรับอยู่ด้วยความรวดเร็ว โดยขณะนั้น น.ส.มารี ยังไม่ทันได้ก้าวขึ้นรถ แต่คนขับรถก็ได้ขับรถออกไปก่อน ทำให้มีเสียงร้องตกใจของ น.ส.มารี เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าศาล
สำหรับรถยนต์ที่มารับที่ศาล ผู้สื่อข่าวสังเกตว่ามีการเปลี่ยนคันซึ่งต่างจากรถยนต์ที่ไปส่งที่สน.วังทองหลาง ซึ่งก่อนหน้านี้ ที่สน.วังทองหลาง มีรถยนต์ระบบไฟฟ้า ป้ายแดง สีขาว ขับมาส่ง แต่เมื่อขากลับจากที่ศาล เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สีขาว มารับที่ศาลแทน