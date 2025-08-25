"ปปง." ตรวจสอบทรัพย์สิน "ก๊กอาน" มูลค่ากว่าพันล้านบาท โยงถึงใครต้องมาชี้แจง

MGR Online - คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ดำเนินการตรวจสอบรายการทรัพย์สินเครือข่าย "ก๊กอาน" ในไทย พบมูลค่าพันล้านบาท ยันต้องทำอย่างรอบคอบ
วันนี้ (25 ส.ค.) รายงานข่าวจากสำนักงาน ปปง. เปิดเผยกรณีการสืบรายการทรัพย์สิน และกระบวนการยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย "ก๊กอาน" พบมีการครอบครองทรัพย์สินในราชอาณาจักรไทยมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท ว่า ภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท) หรือตำรวจไซเบอร์ ได้มีการส่งรายการทรัพย์สินที่ยึดอายัดเบื้องต้นมาให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามกฎหมายนั้น ล่าสุดสำนักงาน ปปง. ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการธุรกรรม ดำเนินการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ปปง. จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่ายังมีรายการทรัพย์สินอื่นใดถูกนำไปไว้ที่อื่นหรือไม่ หรือใครกำลังครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่บ้าง เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำโดยเร่งด่วน แต่ก็ต้องรอบคอบอย่างยิ่ง และ ปปง. มีการประสานงานกับ บช.สอท. อย่างใกล้ชิด
รายงานข่าวจากสำนักงาน ปปง. เผยอีกว่า เจ้าหน้าที่ ปปง. มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมดว่ารายการทรัพย์สินของเครือข่าย "ก๊กอาน" มีการกระจาย ส่งต่อไปที่ไหนอีกบ้างหรือไม่ ย้ำว่าต้องดูให้ครบวงจร ส่วนกรณีว่าหากพบทรัพย์สินของ "ก๊กอาน" ที่มาจากการกระทำความผิดในคดีมูลฐาน ไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวไทย หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจนั้น กฎหมายของ ปปง. คือ การติดตามเส้นทางของทรัพย์สิน กฎหมายไม่ให้ความสำคัญว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่กับใคร แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ท้ายสุดก็ต้องถูกดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ปปง. ขอยกตัวอย่างให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ อาทิ นายเอ (นามสมมติ) ได้เงินมาจากการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติด และนำเงินที่ได้นั้นไปฝากกับนางบี (นามสมมติ) ซึ่งนางบีอาจไม่รู้ว่าเงินที่นายเอ มาฝากนั้นเป็นเงินที่มาจากยาเสพติด แต่เมื่อ ปปง. จะติดตามยึดและอายัดทรัพย์ในคดียาเสพติด เจ้าหน้าที่ ปปง. ก็ต้องตามดูเส้นทางการเงินของนายเอ ว่ามันถูกจำหน่าย จ่าย โอน ไปที่บุคคลที่สามใดบ้าง จึงมาเจอว่าอยู่กับนางบี ดังนั้น ปปง. ก็ต้องยึดทรัพย์ส่วนนี้มา แต่ขณะเดียวกัน การที่นางบีถูกยึดทรัพย์ดังกล่าว ก็ไม่ได้หมายความว่านางบี จะมีความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงการได้มาซึ่งทรัพย์สิน นางบี สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่าได้เงินจำนวนนั้นจากนายเอ มาโดยไม่รู้จริง ๆ ว่าเป็นเงินจากยาเสพติด ฉะนั้น เรื่องการดำเนินคดีฐานฟอกเงินแก่บุคคลใด จึงเป็นเรื่องที่ ปปง. ต้องพินิจพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วนประกอบกัน เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบสิทธิประชาชน