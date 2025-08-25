ปอศ.รวบหนุ่มหัวใสจัดฉากขับรถตกน้ำ 4 คัน โกงเงินบริษัทประกันภัยร่วม 1 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.รวบหนุ่มหัวใส ตั้งแก๊งจัดฉากขับรถตกน้ำ 4 คันรวด โกงเงินบริษัทประกันภัย เสียหายร่วม 1 ล้านบาท
วันที่ ( 25 ส.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายอนุชา อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.604/2568 ข้อหา "พยายามฉ้อโกงทรัพย์, เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง" ได้ที่บ้านพักริม ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทั้งนี้เมื่อปี 67 ได้มีตัวแทนบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเข้าร้องขอให้ช่วยตรวจสอบหลังตรวจพบความผิดปกติของผู้ยื่นขอเอาประกันรายหนึ่งคือ นายอนุชา ผู้ต้องหารายนี้ ที่อ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำในพื้นที่ จ.นครปฐม แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายอนุชา ได้ครอบครองรถยนต์ จำนวน 4 คัน โดยได้เช่าซื้อในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และเลือกทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหลายแห่งแตกต่างกันไป โดยในห้วงเวลาเพียง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. - พ.ย.66 ก่อนที่ต่อมาจะพบว่ารถยนต์ทั้ง 4 คันดังกล่าว ได้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยผู้ขับขี่ จำนวน 3 ราย ในรูปแบบของการขับรถเสียหลักตกลงไปในน้ำ ก่อนจะมีผู้ไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ โดยมีบริษัทประกันภัยบางรายหลงเชื่อ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 9 แสนบาท และยังมีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาสินไหมอีกหลายกรณี ซึ่งคาดว่าความเสียหายทั้งหมดอาจสูงกว่า 1 ล้านบาท
จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ทางบริษัทประกันเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการตั้งใจหรือจงใจทำให้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งหวังเงินชดเชย เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงพื้นที่หาเบาะแส กระทั่งทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย แบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ตั้งแต่ การเช่าซื้อรถยนต์ทั้ง 4 คัน พร้อมกันภายใน 1 เดือน โดยมีการผ่อนชำระเพียง 1 งวด เท่านั้น จากนั้นจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุโดยใช้ผู้ขับขี่ จำนวน 3 ราย เลือกเส้นทางที่เป็นถนนเลียบคลองชลประทานห่างไกลเขตชุมชน ในพื้นที่ จ.นครปฐม, จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย ทั้งในรูปแบบเรียกร้องคืนทุนประกันภัยเต็มวงเงินตามกรมธรรม์เนื่องจากซ่อมไม่ได้และรูปแบบยื่นรายการแจ้งซ่อมแต่ไม่มีการนำรถเข้าซ่อมจริง
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้ นายอนุชา ผู้ต้องหารายนี้ ก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นซึ่งเป็นญาติ อีกทั้งเมื่อพนักงานสอบสวนเรียกให้นำรถยนต์คันที่ตกน้ำมาเพื่อตรวจพิสูจน์ นายอนุชา กลับเพิกเฉย พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจนนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนนายอนุชา ให้การภาคเสธ รับเพียงว่าเป็นผู้ไปทำสัญญาซื้อรถยนต์ทั้ง 4 คันจริง และได้ทำประกันภัยกับหลายบริษัท แต่ต่อมาได้เซ็นโอนลอยขายต่อให้บุคคลอื่น ก่อนที่จะทราบในภายหลังว่ารถดังกล่าวประสบอุบัติเหตุตกน้ำ และเมื่อมีการโอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีตน จึงได้ถอนมาใช้จ่าย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป