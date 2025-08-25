"ดร.ธนพล"คว้าชัย เฉือนแชมป์เก่า "ดร.วิเชียร" นั่งนายกสภาทนายความคนใหม่

ผลเลือกตั้งนายกสภาทนายความ หลังนับคะแนนเสร็จแล้ว ปรากฏว่า"ดร.ธนพล"ได้ 8,700 คะแนน เฉือนแชมป์เก่า "ดร.วิเชียร" 1000 กว่าคะแนน นั่งนายกสภาทนายความคนใหม่อย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ วาระปี 2568-2571
ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกาศชิงชัยอาสาสมัครเป็นนายกสภาทนายความทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย (ตามลำดับหมายเลข)
1.น.ส.เอกศจี ศิริวานิช
2.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
3.ดร.วิเชียร ชุบไธสง
4.ดร.ธนพล คงเจี้ยง
5.นายจำลอง สืบตระกูล
6.พ.ต.ท.อิทธิฤทธิ์ เนรมิตยุติธรรม
7.นายหนูเสน พรมวงศ์
8.ดร.นัฏทีธร จักรแก้ว
9.ดร.นเรศ อยู่สนิท
10.น.ส.อมรศรี คงทอง
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นไปอย่างคึกคักเมื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง เมื่อเวลา 09.00 น. โดยมีสมาชิกทนายความเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเข้าคูหาลงคะแนนเสียง
โดยมีทนายความดัง เช่น ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ นายสมัคร เชาวภานันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายประมาณ เลืองวัฒนวนิช รวมถึงผู้สมัครนายกและกรรมการสภาทนายความที่ต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งลงในเวลาประมาณ 15.00 น. การนับคะแนนเป็นไปอย่างดุเดือด โดย 3 ตัวเต็งอย่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ผู้สมัครนายกสภาทนายความเบอร์ 2 ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครหมายเลข 3 และนายกสภาทนายความคนปัจจุบัน และหมายเลข 3 ดร.ธนพล คงเจี้ยง ต่างมีคะแนนไล่บี้กันไม่ห่างมากนัก
ต่อมาเมื่อเวลา 20.20 น. หลังจากนับคะแนนไปได้ 81 จาก 162 หน่วยเลือกตั้งพบว่า ผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล มีคะแนนขึ้นนำอยู่ที่ 2646 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร มีคะแนนตามมาอยู่ที่ 2,165 คะแนน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,017 คะแนน
จนกระทั่งถึงเวลา 22.10 น.นับคะแนนไปได้ 100 จาก 162 หน่วยเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล ยังได้คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง 3,624 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร ตามมาไม่ห่างได้ 3,061 คะแนน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,359 คะแนน
ล่าสุดเวลา 02.27 น.จึงนับคะแนนเสร็จสิ้น ครบทั้ง 162 หน่วยเลือกตั้งปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง 8,700 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร ตามมาได้คะแนนเป็นอันดับสอง 7,372 คะแนน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 3,382 คะแนน