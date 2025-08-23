รวบสาวโรงงานชวนเด็กหนุ่มเริงสวาท ให้ผัวถ่ายคลิปขายใน Onlyfans ฟันรายได้กว่า 4 ล้าน

ปคม. บุกรวบสาวโรงงาน ผันตัวเป็นเซ็กซ์คลีเอเตอร์ ให้ผัวถ่ายวิดีโอขณะร่วมรักกับเด็กหนุ่มแปลกหน้า ก่อนโพสต์ลง Onlyfans หารายได้เสริม สารภาพทำมา4 ปี มีรายได้กว่า 4 ล้านบาท
วันนี้ ( 23 ส.ค.) พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง สว.กก.1 บก.ปคม. จับกุม นายภาคภูมิ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี และ น.ส.กีรติ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4839,4840/2568 ลงวันที่ 21 ส.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการ ผลิต หรือเผยแพร่สื่อลามกเด็ก, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันลามก, ร่วมกันค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก, ร่วมกันพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร, ร่วมกันขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร” พร้อมของกลาง โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ชุดว่ายน้ำ 1 ชุด และ สร้อยข้อมือเลส 1 เส้น ได้ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบบัญชีผู้ใช้ใน X จำนวน 2 บัญชี มีผู้ติดตามรวมกันกว่า 570,000 คนได้โพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจาร แบบสั้น ๆ กว่า 300 รายการ เพื่อโฆษณาชักชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับชมคลิปวิดีโอแบบเต็มผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Onlyfans เจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่ในแพลตฟอร์ม Onlyfans ดังกล่าว
ต่ออมาพบว่า บัญชีผู้ใช้ใน X ทั้ง 2 บัญชีดังกล่าวเป็นของ นายภาคภูมิ และ น.ส.กีรติ Sex Creator ชื่อดัง อีกทั้งยังพบว่า คลิปวิดีโอการร่วมเพศ หรือ คอนเทนท์ลามกอนาจารบางคลิป ที่ผู้ต้องหาทั้งสองนำมาเผยแพร่นั้น มีการนำเยาวชนชายอายุต่ำกว่า 17 ปี มาร่วมแสดงด้วย จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ จนนำมาสู่การจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ และ เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะถ่ายทำคอนเทนท์ลามกอีก 1 ชุดไว้เป็นของกลาง
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองราย ให้การรับสารภาพว่า เริ่มผันตัวมาเป็น Sex Creator มาตั้งแต่ปี 64 จากการชักชวนของเพื่อน เพื่อหารายได้เสริม ซึ่งอาชีพหลัก น.ส.กีรติ คือทำงานเป็นสาวโรงงาน ส่วนนายภาคภูมิ ทำงานฟรีแลนซ์ โดยจะใช้เวลาว่างในการถ่ายทำคลิปการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Onlyfans ตลอด 4 ปี ที่ทำมาได้เงินรวมกันกว่า 4 ล้านบาท
ผู้ต้องหาทั้งสองรายยังยอมรับว่า เคยมีการนำเด็กหนุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ ชายหนุ่มแปลกหน้ามามีเพศสัมพันธ์กับ น.ส.กีรติ แล้วให้ นายภาคภูมิ ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ เพื่อนำไปเผยแพร่ใน Onlyfans เพื่อสร้างคอนเทนต์ดึงดูดผู้ติดตามให้ยอมจ่ายเงินค่ารับชมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป