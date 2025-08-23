เจาะลึกมุมมอง "ณัทศิต สัณห์ปภพ" ผู้กำกับจุดพักใจ

Police Focus - บช.น.เปิดโครงการ "จุดพักใจ" สำหรับสายดื่มขับต่อไม่ไหว นั่งพักสร่างเมาค่อยไปต่อ หากไม่ไหวจริงมีบริการเรียกรถไปส่งถึงบ้าน กรณีตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม จะดำเนินคดีตามกฎหมาย คนเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอสามารถแวะได้ มีเครื่องดื่ม กาแฟ ไว้คอยบริการ อีกทั้งเป็นจุดรับแจ้งเหตุ/ปลอดภัย ผู้หญิงโดยสารแท็กซี่กลางคืนถูกลวนลาม หรือคิดว่าตกเป็นเหยื่อให้ลงตรงจุดนี้ วัตถุประสงค์อีกอย่างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน เห็นคุณค่าเรื่องความเสียหายของ "เมาแล้วขับ"
พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.เล่าว่า ได้ปรึกษากับ ผบก.จร.จึงเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ ภาคเอกชนช่วยสนับสนุนเครื่องดื่ม เพราะเห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์ โดยมี 8 จุดทั่วกรุงเทพฯ สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.30 น. ให้ความสำคัญกับนักศึกษา หากโดนดำเนินคดีมาจะเสียอนาคต และชาวต่างชาติไม่รู้กฎหมายไทย ถูกจับกุมอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ส่วนหนึ่ง ตำรวจเราพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เขารับรู้
โครงการเริ่มเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ประเมินวัดผลทุก 6 เดือน เบื้องต้นผลตอบรับจากประชาชนดี มีผู้ปกครองโทรมาขอบคุณที่ช่วยอบรมบุตรหลาน จุดพักใจมี 2 มิติ เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการบริการประชาชน สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เมาแล้วขับอยู่อันดับ 3 คิดเป็น 20.47% ตนพยายามลดตัวเลขให้ต่ำกว่า 20% ก่อนเริ่มได้เรียกตำรวจผู้ปฏิบัติทุกนายมาเปลี่ยน Mindset เราไม่ได้เน้นปราบปรามอย่างเดียว การป้องปรามและการบริการก็เน้นด้วยซึ่งดำเนินการควบคู่กันไป
"เมื่อก่อนคุณต้องจับได้วันนึงเท่าไร ตอนนี้ไม่ใช่ จะมียอดสถิติว่าป้องกันได้เท่าไร เรียกตรวจเท่าไร ตักเตือนหรือไม่ ผมจะเสียใจมากถ้าปล่อยผ่านแล้วไปชนคนอื่น ภาพลบตำรวจจราจรสำหรับผมเป็นแรงผลักดัน ผมอยู่ตรงนี้ มีหน้าที่ตรงนี้ ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ตรงกับนโยบาย ผบ.ตร.และ ผบช.น.คือบริการประชาชน เป็นวิธีสร้างภาพลักษณ์ ประชาชนมานั่งจุดพักใจ เขาจะรักและเข้าใจตำรวจมากขึ้น เหนื่อยไม่ไหวตำรวจดูแล นอกจากนี้ ยังเป็นที่พักเวรของตำรวจจราจร จะเห็นภาพตำรวจกับประชาชน นั่งพูดคุยกันในบริบทที่ผ่อนคลาย ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากให้สังคมดีขึ้น" นามขาน นก.5 กล่าว
ผกก.โอ๊ก เคยรับราชการที่ สภ.เมืองสมุทรสาคร และ บก.ปคม.ในตำแหน่งพนักงานสอบสวน จากนั้นอยู่ ตม.3 แล้วมาขึ้น ผกก.3 (ศูนย์ตรวจใบสั่ง) บก.จร.ต่อด้วย ผกก.5 บก.จร.ผกก.โอ๊ก จบ ป.ตรี รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต (รร.นรต.) รุ่นที่ 59 อีกทั้งชื่นชอบเรื่องกฎหมาย จบนิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 61 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ม.รามคำแหง และจบหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 2
พ.ต.อ.ณัทศิต เล่าด้วยว่า ตั้งใจมาเป็น ผกก.ควันดำ เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ "บังคับใช้กฎหมายควบคู่กับบริการ" ให้ประชาชนมองด่านเมาควรจะมีมากกว่าจับกุม และตำรวจเราต้องช่วยเหลือสังคมได้ด้วย อีกเหตุผลทราบมาว่าตำรวจจราจร กก.5 โดนรถชนทุกปีพิการและเสียชีวิต ตนจะมาดูแลเรื่องป้องกันให้กับตำรวจ โดยมีอุปกรณ์เสริม มีแนวทางการปฏิบัติ และมีสวัสดิการ อีกอย่างคือกฎหมาย พ.ร.บ.อุ้มหาย ติดกล้องประจำตัวทุกนาย ที่ด่านมีอีก 2 ตัว เพื่อความโปร่งใส่และให้ประชาชนอุ่นใจ
หน้าที่หลักของตำรวจ กก.5 ประกอบด้วย 1. ด่านตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่เมาแล้วขับ 2. ด่านตรวจพิสูจน์มลภาวะ (ควันดำ, เสียง) 3. ตรวจยานพาหนะ (พิสูจน์ร่องรอยการเฉี่ยวชน) 4. รวบรวมข้อมูลและสถิติ ตำรวจ กก.5 เคยมีผลงาน จับกุมยาย้า 1 ล้านเม็ด เมื่อปี 2567 ขณะตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ บนถนนพระราม 2 ช่วงแขวงบางมด ผู้ต้องหาขับรถขนยาจากพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังส่งให้กับผู้ค้าในพื้นที่ภาคใต้ และยังเสพยามาก่อนด้วย นับเป็นอีกคดีสำคัญของตนและ บก.จร.
ตำรวจกอง 5 ในยุคนี้ ต้องเป็นมิตรกับประชาชน บริการประชาชน โปร่งใส่ ตลอดอาชีพรับราชการตำรวจ ตนยึดหลักการทำงาน ครองตน ครองคน ครองงาน...