ตำรวจภูธรพะเยาเปิดโครงการอบรมครูฝึก(ครู ค.) เสริมทักษะการใช้อาวุธปืน แกข้าราชการในสังกัด

เมื่อศุกร์ที่ 22 ส.ค.68 เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.ภ.จว.พะเยา เป็นประธาน พ.ต.อ.บัญชา อินถา รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา ,พ.ต.อ.วิศิษฐ์ ปลื้มใจ ผกก.สส.ภ.จว.พะเยา , พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.สภ.ดอกคำใต้ ,พ.ต.อ.อารินทร์ เทพพรมวงศ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.หญิง จริญทิพย์ เทพพรมวงศ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.พะเยา ,พ.ต.อ.นิธิกร เดชบุญ ผกก.สภ.แม่ใจ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูฝึก(ครู ค.) สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจรในสถานีตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.พะเยา ณ สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.พะเยา และตรวจเยี่ยม ศูนย์ 191 ภ.จว.พะเยา