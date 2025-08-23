เจ้าอาวาสวัดม่วง ย่องพบ ตร.รับทราบข้อหาแล้ว หลังโดนเอาผิดแจ้งความเท็จ

ผกก.สน.เพชรเกษม เผยเจ้าอาวาสวัดม่วงเข้ารับทราบข้อหาแล้ว หลังถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จ กรณีเงิน-ทองคำ มูลค่ากว่า 22 ล้านบาทหาย
จากกรณี นายศักดา เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ ไวยาวัจกรวัดม่วง เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ว่า ถูกคนร้ายบุกเข้าไปลักทรัพย์ ภายในกุฏิ พระราชวัชรพัฒนาทร (ณรงค์ โพธิ์กระทุ่ม) เจ้าอาวาสวัดม่วง เพชรเกษม บางแค กทม. และทรัพย์สินสูญหายหลายรายการ อาทิ เงินสด 10 ล้านบาท และทองคำแท่งหนัก 50 บาท รวม 5 แท่ง รวมน้ำหนัก 250 บาท มูลค่าประมาณกว่า 12 ล้านบาท รวมทรัพย์สิน 2 รายการ มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (23 ส.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม เปิดเผยว่า พระราชวัชรพัฒนาทร (ณรงค์ โพธิ์กระทุ่ม) เจ้าอาวาสวัดม่วง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ 405/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม เดินทางมายัง สน.เพชรเกษม เพื่อเข้าพบ พ.ต.ท.ศุภสิทธิ์ มากผ่อง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย” เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา
เบื้องต้นพระราชวัชรพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดม่วง ได้ให้การปฏิเสธในข้อหาดังกล่าว โดยทางพนักงานสอบสวนจึงได้สอบปากคำ พร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อประกอบสำนวน ก่อนปล่อยตัวกลับไป โดยจะนัดหมายให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมภายหลัง ขณะที่ นายศักดาจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในสัปดาห์หน้า
มีรายงานว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความ ทางพนักงานสอบสวน และฝ่ายสืบสวน สน.เพชรเกษม ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุภายในกุฏิ และเก็บพยานหลักฐาน โดยมีรูปเจ้าอาวาสวัดม่วงชี้จุดที่เก็บเงินสดและทองคำ ต่อมาทางพนักงานสอบสวนสอบปากคำเจ้าอาวาสวัดม่วงในฐานะผู้กล่าวหา กระทั่งพบว่าคำให้การของเจ้าอาวาสวัดม่วง มีการปกปิด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานไว้ได้
ก่อนที่ในเวลาต่อมา จะเจอหลักฐานว่ามีคนนำทอง 170 บาท ไปขายที่ร้านทองย่านเยาวราช ตั้งแต่เดือนเมษายน และเอาเงินให้เจ้าอาวาสแล้วแต่เจ้าอาวาสอ้างว่าลืม