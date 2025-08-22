xs
xsm
sm
md
lg

"ดีเอสไอ" จ่อเอาผิดขัดหมายเรียกส่งให้พยาน 72 ราย คดีฮั้ว สว. มาพบเพียงบางส่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 24/2568 ส่งหมายเรียกพยาน 72 ราย ในพื้นที่อีสานเข้าให้ปากคำ พบมาเพียง 18 ราย ระบุผู้ใดไม่ให้ถ้อยคำอาจถูกดำเนินคดี

วันนี้ (22 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่ง สว. โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จำนวน 72 ราย ให้มาให้ปากคำ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค.68 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (นครราชสีมา) สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ว่าจากการลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำในครั้งนี้ เบื้องต้นมีพยานมาพบเพื่อให้การตามหมายเรียก 18 ราย ซึ่งพยานที่ออกหมายเรียกในครั้งนี้ บางส่วนเป็นบุคคลที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเส้นทางทางการเงินกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและบางส่วนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือได้เข้าคัดเลือกในระดับประเทศ แล้วไม่ได้ลงคะแนนให้ตนเอง

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดตามให้พยานตามหมายเรียกมาให้การเพื่อประโยชน์ทางคดี และประโยชน์ของตัวพยานเอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าผู้ใดหากไม่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียก อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 41 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ)


รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับจำนวนพยานคดีฮั้ว สว. ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่ไปสอบปากคำ จำนวนหมายเรียกทั้งหมด 72 ราย ปรากฏว่า จ.บุรีรัมย์ ออกหมายเรียก 24 ราย ไม่มีรายใดเข้าพบพนักงานสอบสวน , จ.นครราชสีมา ออกหมายเรียก 2 ราย มาให้ปากคำครบ , จ.ชัยภูมิ ออกหมายเรียก 4 ราย ยังไม่มีรายใดเข้าพบ เนื่องจากแจ้งขอเลื่อน , จ.อุบลราชธานี ออกหมายเรียก 10 ราย มาเข้าพบพนักงานสอบสวน 5 ราย , จ.อำนาจเจริญ ออกหมายเรียก 32 ราย มาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพียง 11 ราย




"ดีเอสไอ" จ่อเอาผิดขัดหมายเรียกส่งให้พยาน 72 ราย คดีฮั้ว สว. มาพบเพียงบางส่วน
"ดีเอสไอ" จ่อเอาผิดขัดหมายเรียกส่งให้พยาน 72 ราย คดีฮั้ว สว. มาพบเพียงบางส่วน
"ดีเอสไอ" จ่อเอาผิดขัดหมายเรียกส่งให้พยาน 72 ราย คดีฮั้ว สว. มาพบเพียงบางส่วน
"ดีเอสไอ" จ่อเอาผิดขัดหมายเรียกส่งให้พยาน 72 ราย คดีฮั้ว สว. มาพบเพียงบางส่วน
กำลังโหลดความคิดเห็น