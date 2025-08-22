"ดีเอสไอ" จ่อเอาผิดขัดหมายเรียกส่งให้พยาน 72 ราย คดีฮั้ว สว. มาพบเพียงบางส่วน

MGR Online - คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 24/2568 ส่งหมายเรียกพยาน 72 ราย ในพื้นที่อีสานเข้าให้ปากคำ พบมาเพียง 18 ราย ระบุผู้ใดไม่ให้ถ้อยคำอาจถูกดำเนินคดี
วันนี้ (22 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่ง สว. โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จำนวน 72 ราย ให้มาให้ปากคำ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค.68 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (นครราชสีมา) สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ว่าจากการลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำในครั้งนี้ เบื้องต้นมีพยานมาพบเพื่อให้การตามหมายเรียก 18 ราย ซึ่งพยานที่ออกหมายเรียกในครั้งนี้ บางส่วนเป็นบุคคลที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเส้นทางทางการเงินกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและบางส่วนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือได้เข้าคัดเลือกในระดับประเทศ แล้วไม่ได้ลงคะแนนให้ตนเอง
ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดตามให้พยานตามหมายเรียกมาให้การเพื่อประโยชน์ทางคดี และประโยชน์ของตัวพยานเอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าผู้ใดหากไม่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียก อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 41 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ)
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับจำนวนพยานคดีฮั้ว สว. ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่ไปสอบปากคำ จำนวนหมายเรียกทั้งหมด 72 ราย ปรากฏว่า จ.บุรีรัมย์ ออกหมายเรียก 24 ราย ไม่มีรายใดเข้าพบพนักงานสอบสวน , จ.นครราชสีมา ออกหมายเรียก 2 ราย มาให้ปากคำครบ , จ.ชัยภูมิ ออกหมายเรียก 4 ราย ยังไม่มีรายใดเข้าพบ เนื่องจากแจ้งขอเลื่อน , จ.อุบลราชธานี ออกหมายเรียก 10 ราย มาเข้าพบพนักงานสอบสวน 5 ราย , จ.อำนาจเจริญ ออกหมายเรียก 32 ราย มาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพียง 11 ราย