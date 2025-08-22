โฆษกอัยการไม่ฟันธง! อุทธรณ์คดียกฟ้อง"ทักษิณ"หมิ่นเบื้องสูงหรือไม่ 112 ชี้เป็นอำนาจ อสส.

“ศักดิ์เกษม”โฆษกอัยการเผยจะอุทธรณ์คดียกฟ้อง"ทักษิณ"หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 หรือไม่ เป็นอำนาจ อสส.ต้องรออัยการเจ้าของสำนวนคัดคำพิพากษามาพิจารณาก่อน
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 22 ส.ค.2588 นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 หรือไม่ ว่าหลังจากนี้ทางพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะต้องไปขอคัดถ่ายคำพิพากษาพร้อมคำเบิกความมาเพื่อพิจารณาทำความเห็นไปยัง สำนักงานคดีอัยการสูงสุดพิจารณากลั่นกรอง และทำความเห็นต่อไป ยังรองอัยการสูงสุดที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งรอง อสส. ก็จะทำความเห็นส่งไปให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาลำดับสุดท้ายว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีต่อหรือไม่ภายใน 30 วัน ซึ่งหากครบกำหนดเเล้วอัยการสูงสุดยัง พิจารณายังไม่แล้วเสร็จก็ อาจจะมีการขยายระยะเวลาก็ได้ โดยปกติก็จะขอขยายครั้งละ 30 วัน
สำหรับคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรผู้ที่มีอำนาจพิจารณายื่นอุทธรณ์จะเป็นอำนาจของนายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการสูงสุด