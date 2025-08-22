ลุ้น!ศาลอาญาตัดสินคดี"ทักษิณ" หมิ่นเบื้องสูง 10 โมงเช้าวันนี้

ศาลอาญานัดพิพากษาคดี"ทักษิณ" หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ปมให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้พาดพิงสถาบันเบื้องสูง 22 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น.
เวลา 10.00 น.วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ห้องพิจารณาคดี 902 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิด ฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิง ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์
ซึ่งนายทักษิณ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ศาลอาญาได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ - จำเลย จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา และนัดฟังคำพิพาษาคดีนี้ตามวัน - เวลา ดังกล่าว
โดยคดีนี้ฝ่ายนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความนายทักษิณ จำเลย ได้นำพยานเข้าสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ รวม 3 ปาก คือนายทักษิณ ชินวัตร นายวิษณุ เครืองาม อดีต รองนายกรัฐมนตรี และนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทวงยุติธรรมเข้าเบิกความ โดยทนายความมั่นใจในพยานหลักฐานที่นำมาหักล้างและหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมาตำรวจศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ได้นำแผงเหล็กมากั้นเป็นรั้วบริเวณทางขึ้นด้านหน้าอาคารศาลอาญา โดยจะมีการกำหนดพื้นที่ทางเข้า-ออก และมีตำรวจศาล ตำรวจสน.พหลโยธิน มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดในช่วงเช้า
ขณะเดียวกันศาลอาญาได้กำหนดจุดไว้เฉพาะสำหรับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวและถ่ายภาพ โดยสื่อที่เป็นช่างภาพต้องเขียนใบขออนุญาตและติดบัตรสื่อชั่วคราวของศาลอาญาด้วย จะไม่อนุญาตให้ไปจุดอื่นเกินกว่าที่ศาลจัดไว้
ทั้งนี้จะมี จนท.ศาลอาญาไปแจ้งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งไม่ให้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังในห้องพิจารณาคดี