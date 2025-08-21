"ป.ป.ส.-กรมการปกครอง" จับมือร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ลดปัญหายาเสพติดระบาด

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วม กรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกลาง ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
วันนี้ (21 ส.ค.) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง กรุงเทพฯ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิภาวร อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกลางเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติด (MOI DRUGS GIS) ระหว่างกรมการปกครอง กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง , นายสุวิทย์ ธฤตกูร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ , นายอิสรา เจริญชาศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมฯ
โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมการปกครอง มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการสำรวจข้อมูล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองกรมการปกครอง
มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการสำรวจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.เพื่อการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่อบุคคลในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทั้งสองฝ่าย
3.เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการสำรวจและผลการดำเนินงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระดับพื้นที่ สำหรับรายงานผลต่อรัฐบาลและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และ 4.เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของทั้งสองฝ่าย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน และหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการให้สัมภาษณ์ว่า การลงนาม ความร่วมมือ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดด ที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. และกรมการปกครอง ที่จะช่วยกันให้ความร่วมมือในการขจัดภัยยาเสพติดให้หมดไป