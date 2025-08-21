ปคบ.ทลายเครือข่ายลอบขายยาทำแท้งออนไลน์ หลังหญิงสาวซื้อมากินจนมดลูกแตก

ตำรวจ ปคบ. ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาทำแท้งออนไลน์ หลังหญิงสาวสั่งซื้อมาทานจนมดลูกแตก ลุยค้น 3 จุดในพื้นที่ ลำพูน-เชียงใหม่รวบ 7 ผู้ค้า พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่านับล้านบาท
วันนี้ ( 21 ส.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เพื่อกวาดล้างจับกุมเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาทำแท้งผิดกฎหมาย จับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 7 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา” พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาทำแท้ง และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม 3,138 ชิ้น มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีหญิงสาวรายหนึ่งสั่งซื้อยาทำแท้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อหวังจะยุติการตั้งครรภ์ ก่อนเกิดผลข้างเคียงมดลูกแตก หรือมดลูดบีบรัดตัวอย่างรุนแรงเสียเลือดมากจนช็อค ต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต หลังเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นจึงได้สั่งการให้ทางตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เร่งสืบหาเบาะแส ก่อนพบว่า ในปัจจุบันมีผู้ลักลอบนำยาทำแท้ง ยาสอด ยาขับประจำเดือน ยาขับเลือด มาจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการโพสต์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะอ้างว่า “มีแพทย์หญิงบริการพร้อมให้เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้คำปรึกษาในการใช้ยาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ”
พ.ต.อ.วีระพงษ์ กล่าวว่าจากแนวทางสืบสวนยังพบว่า แผนประทุษกรรมผู้ค้ายาอันตรายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการปกปิดสถานที่จัดส่ง สถานที่จัดเก็บยา รวมไปถึงการใช้บัญชีม้าเป็นบัญชีรับโอนเงินค่ายา เพื่อให้ยากต่อการสืบสวน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่ มักจะไม่เก็บสินค้าไว้กับตนเอง แต่จะใช้วิธีการนำยาทำแท้งฝากไว้ที่บริษัทขนส่ง เมื่อมีผู้สั่งซื้อจะส่งข้อมูลรายละเอียดในการจัดส่งไปที่บริษัทขนส่งเพื่อจัดส่งให้กับประชาชนทั่วไปที่สั่งซื้อเพื่อให้ยากต่อการแกะรอยก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้จะสั่งซื้อยาอันตรายเหล่านี้มาใช้ว่า อย่าซื้อยาที่มีการโฆษณาขายทางสื่อออนไลน์มาใช้ด้วยตนเองโดยไม่มีแพทย์ควบคุมเป็นอันขาด แม้ปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งในประเทศไทยนั้นถูกกฎหมาย แต่ต้องกระทำโดยอยู่ในเงื่อนไขตามที่บัญญัติไว้ และสามารถทำได้ในบางกรณีเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การสั่งซื้อยาทำแท้งจากแหล่งต่าง ๆ มาดำเนินการด้วยตนเองนั้น ถือเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และอันตรายต่อทั้งผู้ใช้และทารกที่อยู่ครรภ์ การใช้ยาทุกชนิดควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง