จำคุก 6 เดือน “หมอชาตรี” ผ่าตัด “น้องนิ้ง” พริตตี้สาว นอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา

ศาลเเขวงพระนครเหนือจำคุก 6 เดือน “หมอชาตรี”แพทย์คลินิกศัลยกรรม ผ่าตัด“น้องนิ้ง”พริตตี้ สาวนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา ไม่รอลงอาญา "หมอเเหวว" เจ้าของคลินิคโดนคุก 3 เดือน
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที้ผ่านมา ศาลแขวงพระนครเหนือ อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ 4339/2567 ที่ น.ส.ชาญาฎา หิรัณยณิช น้องนิ้ง อายุ 28 ปี พริตตี้สาว โดยนายอภิภู หิรัณยณิช (พี่ชาย) ในฐานะผู้อนุบาล ยื่นฟ้อง นพ.ชาตรี พรหมโชติ แพทย์คลินิกศัลยกรรมเเห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง หรือ นพ.ธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วรโชติ และพญ.เพ็ญลดา ครุฑโกษา เจ้าของคลินิค ข้อหา ร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส"
กรณีที่เคยปรากฎเป็นข่าวว่าพี่ชายของ น.ส.ชาญาฎา ได้ร้องว่า ถูกนพ.ชาตรี แพทย์คลินิกศัลยกรรมเเห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง รักษาผิดพลาดจากการไปทำศัลยกรรมทำตา 2 ชั้น ตัดโหนกแก้ม ภายหลังผ่าตัดแล้วเกิดอาการช็อก คาดให้ยาเกินขนาดส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ทำให้น้องสาวกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา นอนโรงพยาบาลเกือบ 5 ปี จนปัจจุบันยังไม่ได้รับการเยียวยา และครอบครัวต้องแบกหนี้ค่ารักษาประมาณ 10 ล้านบาท โดยเคยไปฟ้องแพ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คลินิกเยียวยาเป็นเงิน 37 ล้านบาท หลังจากนั้น มีการยื่นอุทธรณ์ทั้ง 2 ฝ่าย ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ทางคลินิกเยียวยาเป็นเงิน 29 ล้านบาท แต่คลินิกไม่ยอมจ่ายค่าเยียวยา ทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลที่น้องสาวรักษาตัวอยู่ มีการฟ้องเรียกค่ารักษากว่า 30 ล้านบาท เพราะทางครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลคดีเเม้มีการเเจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ทางผู้เสียหายเห็นว่าคดีล่าช้าจึงตั้งทนายความยื่นฟ้องคดีเองจนศาลนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 19 ส.ค.
นัดฟังคำพิพากษาวันนี้ นายอภิภู หิรัณยณิช ผู้อนุบาลโจทก์ จำเลยทั้งสองและทนายจำเลยที่ 2 มาศาล
ภายหลังนายพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล ทนายความโจทก์ เปิดเผยว่า ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานเเล้วเห็นว่า จำเลยทั้ง 2 ร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส เป็นการกระทำความผิดตามฟ้อง พิพากษาจำคุก นพ.ชาตรี จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 6 เดือน จำคุก พญ.เพ็ญลดา จำเลยที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือน จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีมาโดยตลอด ศาลจึงไม่มีเหตุไม่รอลงอาญา ในคำพิพากษาประเด็นที่ศาลพิจารณาเป็นหลักคือศาลฎีกามีคำสั่งในคดีแพ่งว่าไม่รับฎีกาของจำเลยที่1 ในมูลละเมิด ทำให้มูลละเมิดคดีจบที่ศาลอุทธรณ์ เเละประเด็นแพทย์สภาลงโทษจำเลยที่ 1 โดยพักใบอนุญาต 2 ปี เเละยังมีประเด็นที่ในเวชระเบียนที่ไม่ได้ระบุถึง การใส่ท่อผิด ไว้ด้วยศาลจึงเอามาวินิจฉัยลงโทษจำเลยในข้อหานี้