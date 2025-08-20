ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ประกัน “ประชัย เลี่ยวไพรัตน์” กับพวก คดีออกเอกสารที่ดินปลอม วงเงิน 4 แสนบาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ประกัน “ประชัย เลี่ยวไพรัตน์”กับพวก คดีออกเอกสารที่ดินปลอม เอื้อโรงโม่ปูนในพื้นที่จ.สระบุรี วงเงินคนละ 4 แสนบาท
ความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท 98/2567 ที่อัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต1 ภาค 1 เป็นโจทก์ฟ้องนายณรงค์พล แก้วสาร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รังวัด ,นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยที่1-3
โดยขณะเกิดเหตุ นายจรูญศักดิ์ เอกสวัสดิ์ นายช่างรังวัด6 สำนักงานมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจ.สระบุรี-ลพบุรีใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตทำโฉนดที่ดินปลอมเลขที่ 41925, 41926,41339,41909, 41910, 41913,41914, 41918, 41918, 41919,41920 รวม 11 ฉบับ ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ป่า ภูเขาซึ่งโดยสภาพไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 พิพากษาว่านายณรงค์พล แก้วสาร จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151ประกอบมาตรา 86 นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ จำเลยที่ 2 กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 266 มาตรา 83
ส่วนคำพิพากษาในคดีส่วนแพ่งให้จำเลยที่ 3 นำเอาหินแร่อุตสาหกรรม ชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวมจำนวนหลายสิบล้านเมตริกตันไปถมคืนพื้นที่เดิมที่บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 3 ทำเหมืองแร่โดยมิชอบ หากจำเลยที่ 3ไม่ดำเนินการให้ชำระค่าเสียหายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินหลายพันล้านบาท จึงลงโทษนายณรงค์พลแก้วสาร จำเลยที่ 1 จำคุก 8 ปี ลงโทษนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ จำเลยที่ 2 จำคุก 8 ปี และลงโทษบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 3 ปรับ 160,000 บาท
ภายหลังนายความจำเลยที่ 1-2 ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 เห็นควรส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณาคำสั่งประกัน
ล่าสุดวันนี้ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ประกันตัวนายณรงค์พล แก้วสาร และ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์จำเลยที่ 1-2 วงเงินคนละ400,000 บาท และจะได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำสระบุรี