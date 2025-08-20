"จอนนี่ มือปราบ" อ่วม! ปทส.แจ้งข้อหาบุกรุกป่าสร้างรีสอร์ตหรูเพิ่มอีกคดี

"จอนนี่ มือปราบ" โดนอีกคดี! ตำรวจปทส.แจ้งข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่านิคมลำโดมน้อยกว่า 6 ไร่ สร้างรีสอร์ตหรู
วันนี้ ( 20 ส.ค. )ที่ สภ.สิรินธรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเย็นวานที่ผ่านมา พล.ต.ต.วัชรรินทร์ พูลสิทธิ์ ผบก.ปทส.สั่งการให้พนักงานสอบสวน บก.ปทส. เรียกตัว ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ "จอนนี่มือปราบ และ น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา ให้มารับทราบข้อหาเพิ่มเติม “ร่วมกันเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ”
ทั้งนี้ เมื่อเดือน เม.ย.65 เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รับแจ้งว่า ด.ต.ยุทธพล กับพวกบุกรุกเข้าไปสร้างรีสอร์ตในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โดย จึงเข้าแจ้งความที่ บก.ปทส.ให้เข้าตรวจสอบ เบืัองต้นพบมีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจำนวนมาก ภายหลังพนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าหลักฐานเพียงพอ จึงเรียกตัว ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร มาแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้นัดให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้มาพบในวันที่ 9 ก.ย.นี้ เพื่อส่งตัวไปยังพนักงานอัยการ จ.อุบลราชธานี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป