ดูผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2568 https://ojc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/14588/iid/504733
ก.ต.แต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาสำคัญ 155 ราย”นิกร“ขึ้นรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 - "นาวี"เป็นปธ.แผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 5 -”ชนาธิป“นั่งอธิบดีศาลเเรงงาน ภาค 7
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2568 ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรรม สนามหลวง นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ครั้งที่ 20 /2568
โดยมีวาระสำคัญคือที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้ายแต่งตั้งบัญชี 3 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 155 รายชื่อ
มีรายชื่อผู้พิพากษาที่น่าสนใจเเละดำรงตำเเหน่งสำคัญ เช่น
1.นายนิกร ทัสสโร หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1
2.นายภีม ธงสันติ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(เยาวชน) ไปเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(เยาวชน)
3. นายนาวี สกุลวงศ์ธนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 4 ไปเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 5
4. นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ไปเป็นอธิบดีศาลแรงงาน ภาค 7
5. นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(ทรัพย์สิน) ไปเป็น เลขานุการศาลฎีกา
6. นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปเป็น หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(ทรัพย์สิน)
สำหรับผู้พิพากษาที่ได้รับการขยับตำเเหน่งที่น่าสนใจ เช่น
นายนิกร หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ว่าที่รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เป็นตุลาการที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย ประวัติศาลยุติธรรม หาความรู้จนเขียนหนังสือเเละบทความออกมา เผยเเพร่สู่สาธารณชน เเละมีหน้าที่ดูเเลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีฝีมือในเรื่องคดีอาญาคดีทุจริตฯ เป็นคนช่วยยกร่างกฎหมายในการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯหรือศาลปราบโกง เคยนั่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง ได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีอาญาทุจริตฯหลายครั้ง
นายนาวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 4 ว่าที่ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เคยเป็นทีมคณะทำงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องความยุติธรรมไม่มีวันหยุดที่มีการชูสิทธิการประกันตัว ของผู้ที่ไม่มีเงินเเละเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม โดยลงพื้นที่เเจ้งสิทธิผู้ต้องขังร่วมกับ นางเมทินี ชโลธร เเละน.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม 2 อดีตประธานศาลฎีกา ตั้งเเต่ยุคนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตปธ.ศาลฎีกา ล่าสุดได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ก.บ.ศ.
นายชนาธิป ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ว่าที่อธิบดีศาลแรงงาน ภาค 7 เคยดำรงตำเเหน่งสำคัญ เช่น อดีตรองเลขาธิการประธานศาลฎีกา ยุคนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เเละอดีตเลขานุการประธานศาลอุทธรณ์
งานคดีเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา เเละเป็นองค์คณะพิจารณาคดีสำคัญเช่น คดียกฟ้อง 24 เเกนนำ นปช.ก่อการร้าย เเละคดีหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 หลายคดี
เคยเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่ดูเเลเรื่องความสงบเรียบร้อย ผ่านสถานการณ์ม๊อบชุมนุมหน้าศาล เป็นรองอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง เเละล่าสุดเป็นประธานเเผนกคดีเลือกตั้งในภาค 8
ประวัติ: จบการศึกษามัธยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เนติบัณฑิตไทย ,นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านหลักสูตรแกรนด์สแลม 2 หลักสูตรคือบ.ย.ส. รุ่น 22 เเละว.ป.อ. รุ่น 63