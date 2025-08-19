รวบ 18 มงกุฎ อ้างมูลนิธิป๋าเปรมฯ ตุ๋นผู้รับเหมาป้อนงานโครงการรัฐ เสียหายเกือบ 8 ล้าน

ตำรวจกองปราบรวบ 18 มงกุฎ แอบอ้างมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม หลอกผู้รับเหมาป้อนงานโครงการรัฐได้ เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินเกือบ 8 ล้านบาท
วันนี้ (19 ส.ค.) ที่ กองปราบปรามเมื่อเวลา 09.00 น.พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป. พ.ต.ท.พงศกร ตันอารีย์ รอง ผกก.2 บก.ป. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “Village Fund Zero Fraud กองทุนหมู่บ้านไร้โกง” จับกุมนายจิราณัฏฐ์ หรือ หน่อย อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4775/2568 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ข้อหาฉ้อโกง ,ปลอมและใช้เอกสารปลอม ,นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และฟอกเงิน ได้ที่คอนโดเซล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
พ.ต.ท.พงศกร กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ว่า ถูก นายจิราณัฏฐ์ ผู้ต้องหาอ้างว่าทำงานอยู่ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สามารถช่วยให้บริษัทของผู้เสียหายได้งานในโครงการรัฐ รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องยอมจ่ายเงินค่าดำเนินการ ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้ นายจิราณัฏฐ์ ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 89 ครั้ง มูลค่า 7,836,000 บาท ก่อนจะมารู้ความจริงว่าเป็นการแอบอ้างทั้งหมด
พ.ต.ท.พงศกร กล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบ พบว่าผู้ต้องหาสร้างเรื่องโครงการเท็จ เช่น โครงการทำถนนหน่วยทหารพัฒนา, โครงการ “72 พรรษา น้ำพระทัยสู่ชุมชน” แจกถังเก็บน้ำ และโครงการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งแม้โครงการสุดท้ายมีอยู่จริง แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาโดยตรง อีกทั้งยังมีการปลอมแปลงเอกสารราชการ และส่งภาพถ่ายคู่กับบุคคลสำคัญให้เหยื่อหลงเชื่อ
พ.ต.ท.พงศกร กล่าวอีกว่า จากนั้นพนักงานสอบสวนได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน เป็นรถยนต์หรูจำนวน 3 คัน สมุดบัญชีธนาคาร บัตรกดเงินสด โทรศัพท์มือถือ และเอกสารจำนวนมาก เบื้องต้นขณะนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดกล่าวหา ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อให้ติดตามคืนแก่ผู้เสียหายต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า จากแนวทางสืบสวนสอบสวนเชื่อว่า ผู้ต้องหาอาจจะไม่ได้ทำกับผู้เสียหายรายนี้เพียงรายเดียว แต่เป็นประเด็นที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม เบื้องต้นยืนยันว่า ไม่พบผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพิ่มเติม ส่วนบุคคลในครอบครัวที่รับโอนเงินนั้น กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ารับรู้ถึงการกระทำของผู้ต้องหาหรือไม่ ถ้ารู้ก็จะมีส่วนผิดเช่นเดียวกัน สำหรับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นั้น จากการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากมูลนิธิฯ ว่า ผู้ต้องหาไม่เคยทำงานด้วยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิแต่อย่างใด
พ.ต.อ.เอนก กล่าวอีกว่า ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนว่า หากพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างรู้จักกับข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมือง รวมทั้งแอบอ้างว่าสามารถช่วยประมูลโครงการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางหรือสถานีตำรวจใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบและขยายผลการจับกุมต่อไป
ขณะที่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานได้จัดทำโครงการ SML เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการกับสำนักงานและนำเงินไปใช้พัฒนาหมู่บ้าน โดยโครงการดังกล่าวนั้นโปร่งใสและมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ จึงขอพี่น้องประชาชน อย่าหลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าจะเป็นคนกลางที่สามารถวิ่งเต้นประมูลโครงการเหล่านี้ได้