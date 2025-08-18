"ทวี" มอบเงินเยียวยาชาวบ้านเมืองโอ่ง 652 ราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

MGR Online - รมว.ยธ. พร้อม กรมบังคับคดี ลงพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี มอบเงินให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ยันความยุติธรรมต้องรวดเร็ว
วันนี้ (18 ส.ค.) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินชดเชย จากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ให้ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ จำนวน 652 คน ซึ่งเป็นเงินส่วนได้ในคดีของศาลแพ่ง หมายเลขคดีแดงที่ สว.3/2563 ระหว่าง นายธนู งามยิ่งยวด ที่ 1 กับพวก โจทก์ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด ที่ 1 กับพวก จำเลย ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้คดีแบบกลุ่ม (Class Action) ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยมี นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี น.ส.ฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี , นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นายเฉลิมชัย บัวจันอัด รองอธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องเดินทางไกลหรือใช้เวลานาน แต่ควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ความล่าช้าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 17 คน เราได้แต่บอกญาติผู้เสียชีวิตว่าพวกเขาได้รับความยุติธรรมแล้ว แต่เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ควรย้ำเตือนให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ตระหนักว่ากระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า ในวันนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง ตามคำพิพากษา โดยได้ทำการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 22,220,000 บาท และได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินครั้งที่ 1 ให้แก่บรรดาชาวบ้าน โดยเจ้าหนี้ได้รับเงินส่วนแบ่งเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 26.03 ของ ยอดหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในพื้นที่จะร่วมกันช่วยเหลือประชาชนด้วยความยุติธรรม โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมและประชาชนต่อไป