เกาหลีใต้มี "ตำรวจโฮโลแกรม" ส่วนไทยมี "สารวัตรเฉย" ปฏิบัติหน้าที่แทน "จ่าเฉย"

สำหรับคนอยากทราบว่า "จ่าเฉย" ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ ตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า "จ่าเฉย" ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2567 บก.จร.ได้มีคำสั่งให้ พ.ต.ต.เฉย ปัญญาประดิษฐ์ หรือ "สารวัตรเฉย" ปฏิบัติราชการแทน โดยมีอาวุธประจำกายคือกล้อง AI ทำหน้าที่ตรวจจับการกระทำความผิด เช่น จอดในที่ห้าม กีดขวางการจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนศร และสอดส่องดูแลประชาชน
อีกทั้งสามารถตรวจสอบอุบัติเหตุ หรืออาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามท้องถนนได้ ทันทีที่พบความผิดกล้องจะบันทึกภาพ และส่งข้อมูลป้ายทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ ประเภทรถ และสีรถ ไปยังศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการจราจร ตำรวจจะคอยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนออกใบสั่งอัตโนมัติส่งตรงไปยังบ้านของเจ้าของรถ เพื่อนำไปชำระค่าปรับให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ "สารวัตรเฉย" มีความสูง 180 ซม. อยู่สังกัด บก.จร.รับราชการครั้งแรก ที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการจราจร หลังจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ไประยะหนึ่ง หากผลงานเข้าเป้าจะพิจารณาเพิ่มกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ มากยิ่งขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้มีคำสั่งให้ "จ่าเฉย" หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว แต่ยังมีผู้พบเห็นยืนอยู่ตามแยกต่างๆ ไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งแต่อย่างใด สำหรับวัตถุประสงค์ระหว่าง "ตำรวจโฮโลแกรม" ของประเทศเกาหลีใต้ ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน กับ "สารวัตรเฉย" นั้นแตกต่างกัน ตำรวจโฮโลแกรม สร้างขึ้นเพื่อป้องกันอาชญากรรม ส่วนสารวัตรเฉยเพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายจราจร.