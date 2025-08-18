ไงกันแน่! บ่อนคลอง 15 หรือบ่อนนิมิตรใหม่ งานนี้ต้องพึ่งสายสืบโซเชียลฯ พิจารณาจากรูป

บ่อนเขมรปิดตัว บ่อนไทยเริ่มขยับ เริ่มระบาดในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภาค 1 แถม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี พอโดนฝ่ายปกครองบุกจับหายไปพักเดียวกลับมาใหม่
คราวนี้ โผล่นครบาล ผุดบ่อนทั่วกรุงเทพ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่ บก.น.1 บก.น.3 และบก.น.6 พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง สุทธิสาร บางเขน ดอนเมือง นิมิตใหม่ บางรัก ปทุมวัน พลับพลาไชย 2 ว่ากันว่ามีบ่อนพนันดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 20 บ่อน
รู้กันในแวดวงสีเทาตำรวจสู้เฉพาะบ่อนถั่ว บ่อนไฮโลว์ส่วนบาคาร่า เสือมังกร พับโครงการไม่มีกำหนด แถมด้วยมาตรการจำกัดลูกค้าห้ามเกินบ่อนละ 20-30 คนใครปฏิบัติตามไม่ได้ก็จะมี”หน่วยเหนือ”มือไม้เบอร์ใหญ่ๆของนครบาลแห่กันไปจับ
ให้ข้อมูลปูพื้นก่อนมาฉายภาพไปที่บ่อน “ตี๋หทัยราษฎร์”ท้องที่ สน.นิมิตรใหม่ โดยมีเพจดังออกมาแฉทั้งรูปและข้อความระบุว่าเจ้าของบ่อนคือนายตี๋ พร้อมลูกน้องคนสนิทชื่อนายอ้วน เป็นชาวกัมพูชา มีความสามารถโกงไพ่ ไฮโลว์และเป็นมือหาเงินให้กับนายตี๋ ต่อมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ออกมาแก้ต่างว่าจากการตรวจสอบของพล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 เจ้าของพื้นที่รายงานไม่พบว่ามีบ่อนพนันดังกล่าวโดย น.1ยืนยันว่าใน กทม.ไม่มีบ่อนพนันหากตรวจพบจะดำเนินจับกุมไม่ละเว้นพร้อมกับให้ความเห็นว่าข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์น่าจะเป็นบ่อนตั้งอยู่คลอง 15 ถนนรังสิต-นครนายก และการนำเสนอข่าวอาจมาจากขบวนการแบล็กเมล์เพื่อเรียกเก็บเงินจากบ่อน
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรเพราะ ”ความจริงก็คือความจริง” โดยบ่อนที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นบ่อนตี๋หทัยราษฎร์ จริงแท้แน่นอนโดยแอบเล่นอยู่ในหมู่บ้านวรารมย์ ท้องที่ สน.นิมิตรใหม่ ส่วนภาพคลิปต่างๆที่ปรากฏตามสื่ออนไลน์นั้นมาจากคนในคาดว่าเป็นนายอ้วน คนทำไพ่ชาวเขมรนั่นเองสาเหตุเพราะเกิดแตกคอกับเฮียตี๋ เรื่องโกงพนันลูกค้ารวมเป็นเงินหลายสิบล้านบาทต่อมาเฮียตี๋ จับได้ว่านายอ้วน แอบอมเงินจึงไล่ออกทั้งคู่จึงกลายเป็นอริกัน
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าบ่อนกรุงเทพฯที่กระจายเปิดทั่วหลายพื้นที่นับ 20 แห่งนั้นเริ่มช่วงต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาแต่หลังเปิดได้เพียง 1 สัปดาห์ก็ถูกสั่งปิดเพื่อความปลอดภัยช่วงแต่งตั้งโยกย้ายโผระดับ”ผู้การ”หรือระดับนายพลแต่เนื่องจากบ่อนเฮียตี๋ มีความสนิทกับ นายพล ป.จึงตีมึนแอบเปิดบริการขาพนันจนเรื่องมาแดงขึ้นเมื่อเกิดขัดแย้งกันเองในบ่อนการแฉกันเองจึงเกิดขึ้น สำหรับบ่อนคลอง 15 ตามที่ น.1 โบ้ยไปนั้นก่อนหน้าเคยถูกเพจเพจพระจันทร์ลายกระต่าย โพสต์แฉมาแล้วตั้งอยู่พื้นที่ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบ่อนเฮียตี๋ หทัยราษฎร์ แม้แต่น้อย