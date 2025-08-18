ภูมิธรรม" ร้องมรรยาท"ทนาย ทิวา"ปมตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ดินเขากระโดงแก้ต่างพรรคภูมิใจไทย

"ภูมิธรรม" มอบอำนาจทนาย ร้องเรียนมรรยาท"ทนาย ทิวา"ปมตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ดินเขากระโดงแก้ต่างพรรคภูมิใจไทย ด้วยถ้อยคำก้าวร้าว รุนแรง ผิดมรรยาททนายความ
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (18 ส.ค.) ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้มอบอำนาจให้นายภาคิน จินาภักดิ์ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ยื่นร้องเรียนมรรยาททนายความ นายทิวา การกระสัง ทนายความชาวบุรีรัมย์ ต่อคณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ
จากกรณีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่ดินเขากระโดง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 โดยนายทิวา การกระสัง ได้ใช้ถ้อยคำและพฤติกรรมที่ข่มขู่ ก้าวร้าว แสดงความคิดเห็นหยาบคาย ขาดจริยธรรม อันเป็นการผิดมรรยาททนายความ
นายภาคิน กล่าวว่า ตนได้รับมอบอำนาจจากนายภูมิธรรม ให้ยื่นร้องเรียนมรรยาททนายความของนายทิวา จากกรณีการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เรื่องเขากระโดง โดยเจ้าตัวใช้คำพูดแสดงความก้าวร้าว ข่มขู่ และขาดจริยธรรม รวมทั้งประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับ นายภูมิธรรมจึงมอบหมายให้ตนดำเนินการยื่นร้องเรียนมรรยาท และให้สอบสวนเพื่อมีบทลงโทษ
เมื่อถามว่าผิดข้อมรรยาททนายความข้อใด้บ้าง นายภาคิน กล่าวว่า ข้อที่ระบุเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมและฝ่าฝืนจริยธรรมอันดีของทนายความ รวมถึงมีประโยคที่ยุยงให้เกิดการเป็นคดีความขึ้น
นายภาคิน กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากที่ตนมายื่นเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอต่อประธานมรรยาท และอาจจะเรียกนายภูมิธรรมเข้ามาสอบสวนหรือเรียกตนในฐานะผู้รับมอบอำนาจเข้ามาสอบสวนอีกครั้ง
เมื่อถามว่าปลายทางของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร นายภาคิน กล่าวว่า โทษมีตั้งแต่การพักใช้ใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาตการเป็นทนายความ ทั้งนี้การลงโทษเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการมรรยาททนายความ
เมื่อถามว่านายทิวา ได้ออกมาทำหนังสือขอโทษนายภูมิธรรมไปแล้ว แต่ทำไมถึงเข้ามาร้องเรียนมรรยาทอีก
นายภาคิน กล่าวว่า เรื่องนั้นนายภูมิธรรมทราบแล้ว แต่การกระทำของนายทิวาถือว่าความผิดสำเร็จไปแล้ว เจ้าตัวอาจจะสำนึกในการกระทำของตัวเองแต่ในเมื่อความผิดสำเร็จไปแล้วนายภูมิธรรมจึงใช้สิทธิ์ดำเนินการในเรื่องนี้
เมื่อถามว่านอกจากคดีมรรยาท จะมีการดำเนินการทางแพ่งหรืออาญาต่อไปหรือไม่ นายภาคิน กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการฟ้องคดีอาญาหรือแพ่งหรือไม่ แต่ทราบว่าเบื้องต้นจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องมรรยาททนายความเพียงเท่านั้น
เมื่อถามว่าคดีมรรยาททั้งสองฝ่ายสามารถไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่
นายภาคิน กล่าวว่า คดีมรรยาททั้งสองฝ่ายสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ แต่ตนยังไม่ทราบว่านายภูมิธรรมจะถอนหรือไม่ถ้านายทิวาเข้ามาขอโทษอีก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายภูมิธรรม
เมื่อถามว่าการร้องเรียนครั้งนี้เป็นการปิดปากไม่ให้พูดประเด็นทางการเมืองหรือไม่
นายภาคิน กล่าวว่า การร้องเรียนมรรยาทไม่ใช่การฟ้องคดีแพ่งหรืออาญา ตนยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากอย่างแน่นอน แต่เป็นการใช้สิทธิ์ขอย้ำว่าบุคคลที่เป็นทนายความจะต้องใช้คำพูดเหมาะสมหรือแสดงพฤติกรรมอะไรจะต้องพึงระวังมากกว่าบุคคลทั่วไปด้วย