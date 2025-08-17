ตร.ทางหลวงรวบ 3 ทรชน ลวง ด.ญ.วัย 14 ปี รุมโทรมคาม่านรูด 2 วัน 2 คืน

ตำรวจทางหลวงรวบ 3 ทรชน แชตลวงเด็กหญิงวัย 14 ปี นั่งรถชมวิวชายทะเลปากน้ำปราณ ก่อนพาเข้าม่านรูดผลัดกันรุมโทรม 2 วัน 2 คืนติดต่อกัน
วันนี้ ( 17 ส.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ทศพล กิติลาภ สวญ.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายธนินทร์ธร อายุ 19 ปี ,นายณัฐสิทธิ์ อายุ 18 ปี และนายปธานิน อายุ 18 ปีตามหมายจับศาลจังหวัดหัวหิน 114,115,116 /2568 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 68 ข้อหา “ร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อการอนาจาร, พาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจารอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง” โดยจับกุม นายธนินทร์ธร ได้ที่ใน พื้นที่ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วน นายณัฐสิทธิ์และ นายปธานิน จับได้ที่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจาก นายธนินทร์ธร ได้แชตเฟซบุ๊ก พูดคุยตีสนิทกับ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี เมื่อผู้เสียหายไว้ใจก็ได้ชักชวนมานั่งเล่นที่โต๊ะสนุกเกอร์ และไปขี่รถเล่นบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณ ก่อนพาเข้าโรงแรมม่านรูด จากนั้นได้ชวนกลุ่มเพื่อนรวม 4 คน มาร่วมกันรุมโทรมสองวันสองคืน ก่อนพาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านในสภาพบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อมารดาทราบเรื่องจึงพาเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจทางหลวงตามรวบผู้ต้องหาหาที่ร่วมกันก่อเหตุรุมโทรมได้ 3 ราย ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 คน เป็นเยาวชนชาย อายุ 16 ปี พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวมาแจ้งข้อหา ที่ สภ.ปราณบุรี ก่อนหน้านี้แล้ว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ชักชวน ด.ญ.เอ ออกมาจากบ้าน จากนั้นได้ร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงจริง จึงนำส่งสภ.ปราณบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป