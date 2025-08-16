xs
แก๊งรถซิ่งแข่งบนทางด่วนเมืองทองฯ เกิดเสียหลักชนกันรันาว กว่า 10 คัน หวิดดับยกแก๊ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



แก๊งรถซิ่งประลองความเร็วบนทางด่วนเมืองทองฯ ก่อนเสียหลักชนระเนระนาดนับ 10 คัน สางปิการจราจรทำความสะอาดพื้นใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

วันนี้( 16 ส.ค.)เมื่อเวลา 01.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจำนวนหลายคัน เหตุเกิดบนทางพิเศษอุดรรัถยา (ฝั่งขาออก) ใกล้เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยการทางพิเศษเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน อยู่บนทางด่วนบริเวณใกล้เคียงเมืองทองธานี พบรถยนต์จำนวน 10 คัน ถูกชนได้รับความเสียหาย จอดกีดขวางการจราจร มีชิ้นส่วนของตัวรถกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน พบคราบน้ำมันที่รั่วจากรถที่เฉี่ยวชนกันเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายรถ และเคลียร์พื้นผิวจราจร พร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมัน โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม. จึงสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ

จากการสอบสวนคนขับรถยนต์ ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู สีเทา ที่ถูกเฉี่ยวชน ให้ข้อมูลว่าขณะเกิดเหตุตนขับรถมากับแฟนสาว 2 คน ในเลนขวา และเหมือนถูกชนจากรถที่ขับตามมาด้วยความเร็ว ถ้าจำไม่ผิดเป็นรถยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ ตนจึงพยายามจะหลบไปทางซ้ายแต่ถูกชนท้ายก่อน ซึ่งขณะนั้นตนยังไม่ได้เปลี่ยนเลน ทำให้รถตนกระเด็นไปเลนซ้าย รถอีกคันที่ขับมาเลนซ้ายชนตนอีกที ซึ่งรถที่ชนทั้งหมดเป็นรถแต่งซิ่งไม่ติดป้ายทะเบียน หลังชนเสร็จได้ขับหลบหนีไป ซึ่งแฟนตนได้รับบาดเจ็บศีรษะกระแทก ปวดหัว ตอนนี้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และรอสอบปากคำผู้ขับขี่รถยนต์ทั้ง 10 คัน เพื่อหาสาเหตุในการเฉี่ยวชนกันครั้งนี้ พร้อมทั้งรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง หากพบการกระทำผิดว่ามีการแข่งขันรถบนทางด่วนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป













