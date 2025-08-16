ศาลจังหวัดศรีสะเกษ มอบสายไฟเดินใต้ดินให้กองทัพ ภาค 2 ใช้ประโยชน์ หลังพบขาดเเคลน

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศาลเยาวชนฯนครสวรรค์ ช่วยทหารชายเเดน จัดฟาสายไฟเดินใต้ดิน-สิ่งของจำเป็นให้กองทัพ ภาคที่ 2 ใช้ประโยชน์ หลังทราบขาดเเคลน ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง 12 สิงหา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผานมา ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 โดยมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่ 2
นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเเละยังเป็นตัวแทนมอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทหาร เช่น สายไฟ ยาสามัญ ยากันยุง และอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนและส่งกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งปฏิบัติภารกิจในเขตชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ โดยมีร้อยเอกโชติสกุล จอมเกาะ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่สนาม ที่ 6232 กองกำลังสุรนารี เป็นตัวแทนรับมอบ
ทั้งนี้ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดศรีสะเกษทราบว่า ทหารไทยชายเเดนขาดเเคลนสายไฟแบบเดินใต้ดินเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อรับทราบก็มีการดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้ทันสถานการณ์เเละมาส่งมอบเพื่อใช้ประโยชน์ได้ทันที