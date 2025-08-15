สถานทูตอเมริกา โพสต์ชมศิษย์เก่าคนเก่ง "ร.ต.อ.เขมชาติ" สร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ ภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (15 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "U.S. Embassy Bangkok" โพสต์ข้อความโดยระบุว่า "ศิษย์เก่าคนเก่ง ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศิษย์เก่าของโครงการ International Visitor Leadership Program (#IVLP) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรการความมั่นคงทางไซเบอร์และส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดย ร.ต.อ. เขมชาติ ผลักดันการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค เราขอชื่นชมความพยายามอย่างต่อเนื่องของ ร.ต.อ. เขมชาติ ในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยั่งยืน
“อาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบันที่เชื่อมโยงกัน และการสร้างความตระหนักรู้เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกัน เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนอาเซียนเพื่อให้ตื่นตัว รู้จักภัยคุกคามทางไซเบอร์ และดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องตนเองจากการบุกรุกและอาชญากรรมออนไลน์ ผมหวังว่าองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ในอาเซียนจะถูกกำจัดจนหมดสิ้น” ร.ต.อ. เขมชาติ กล่าว