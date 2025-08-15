รวบ 2 ตำรวจปทุมฯ พัวพันเครือข่ายยานรก ยึดทรัพย์กว่า 35 ล้าน

ตำรวจ ปส.ร่วมกับภูธรภาค 1 จับกุม “ร.ต.ท.-ส.ต.อ.” 2 ตำรวจปทุมธานี หลังพบกลักฐานเกี่ยวข้องเครือข่ายยาเสพติด ยึดทรัพย์สินกว่า 35 ล้านบาท
วันนี้ (15 ส.ค.) พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 ได้บูรณาการ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส.และ บช.ภ.1 เข้าควบคุมตัว 1.ร.ต.ท.วีรกานต์ รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 2.ส.ต.อ.ยุรนันท์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงินโดยโอน หรือ รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดมูลฐาน”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สามารถยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้ ครั้งที่ 1 มูลค่า 11,420,000 บาท ครั้งที่ 2 มูลค่า 23,789,000 บาท รวมมูลค่า 35,209,000 บาท
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ บก.ปส.2 ร่วมกับ บก.ขส.บช.ปส. จับกุมกลุ่มพักยาเสพติดในพื้นที่ชั้นใน โดยลักลอบลำเลียงมาจาก จ.เลย เครือข่าย นายธีรยุทธ หรือ เบียร์ฯ จำนวน 2 คน คือ นายกตกรฯ และ น.ส.พัตราฯ พร้อมยาบ้า 3,000,000 เม็ด ซุกซ่อนในรถยนต์ ยี่ห้อ SUZU รุ่น MU-X สีขาว ทะเบียนอุดรธานี ได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
จากการสืบสวนขยายผล สามารถรวมรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับกลุ่มเครือข่ายอีก 5 ราย คือ นายธีรยุทธ หรือ เบียร์ ผู้สั่งการ มีหมายจับ/หลบหนี นายวงคกร ผู้จัดหายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าประเทศ มีหมายจับ/หลบหนี นายปัญญา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 110/2568 ลง 10 ก.พ. (จับกุมตัว) น.ส.อัญมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 111/2568 ลง 10 ก.พ.68 (จับกุมตัว) และนายภัทรพงศ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 112/2568 ลง 10 ก.พ.68 (จับกุมตัว)
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ยักย้าย ถ่ายโอนเงินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวอีกหลายราย โดยสามารถจับกุมตัวได้แล้ว 2 ราย คือ นายกฤษดา และนายสุรศักดิ์
นอกจากนี้ บก.ปส.2 ได้ตรวจสอบพบว่า มีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินสดที่ ถอนออกจากบัญชียาเสพติดของของนายกฤษดา จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับตำรวจ 2 นายดังกล่าว