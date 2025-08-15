ตร.บวรมงคล จัดอบรม “บุหรี่ไฟฟ้าคือภัย สวมหมวกนิรภัยคือทางรอด” ปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ตำรวจ สน.บวรมงคล ลงพื้นที่รร.วัดบวรมงคล จัดอมรมโครงการ “บุหรี่ไฟฟ้าคือภัย สวมหมวกนิรภัยคือทางรอด” ถ่ายทอดประสบการณ์-ต้านยาเสพติด สร้างเกราะป้องกันเยาวชน
วันนี้ (15 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดบวรมงคล พ.ต.ต.เกษมสิทธิ์ โคตรอาษา สว.ป.(ชส.) สน.บวรมงคล เปิดเผยว่า พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.บวรมงคล,พ.ต.ท.สุสิริวงษ์ ยอดวงษ์,รอง ผกก.ฝอ.บก.น.7 รรท. รอง ผกก.ป.สน.บวรมงคล ได้มอบหมายให้ตนเองเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพห่างไกลยาเสพติด และตามนโยบายแก้ไขได้ร่วมดำเนินตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน "บุหรี่ไฟฟ้าคือภัย สวมหมวกนิรภัยคือทางรอด" ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
พ.ต.ต.เกษมสิทธิ์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้นักเรียนเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ในเขตพื้นที่ชุมชนทุกชุมชนที่รับผิดชอบตามนโยบายและวิทยุสั่งการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และผบ.ตร. ตลอดจนได้แนะนำวิธีการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ โครงการสนับสนุน เสริมสร้างชุมชนเมืองอย่างมั่นคง (SML) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโทษที่เลวร้ายต่ออนาคตเยาวชนของชาติ