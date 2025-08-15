อดีตข้าราชการวัยเกษียณ ป่วยซึมเศร้า หนี้รุมเร้า คว้า .38 ลั่นใส่ขมับจบชีวิตในบ้านพัก

อดีตข้าราชการบำนาญป่วยซึมเศร้า ติดพนันหนี้รุมเร้า เครียดคว้าปืนขนาด .38 ลั่นขมับจบชีวิตคาบ้านพัก
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืน ภายในบ้านเลขที่ 49/108 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 7 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บริเวณสวนข้างบ้านพบศพ นายสุธี เพ็ญศศิธร อายุ 64 ปี ข้าราชการบำนาญ สวมเสื้อยืดสีฟ้า กางเกงขาสั้น นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างเก้าอี้ มือขวากำอาวุธปืนพกสั้นชนิด รีวอลเวอร์ ขนาด .38 ไว้แน่น ตรวจพบว่าบริเวณขมับขวามีบาดแผลกระสุนปืน 1 นัด
จากการสอบสวนน้องสาวผู้ตายให้การว่า ผู้ตายมีโรคประจำตัวทั้งโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์มาตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งยังมีปัญหาการเล่นพนันจนเกิดหนี้สินจำนวนมาก และดื่มสุราหนัก ส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ก่อนหน้านี้เคยมีแฟนแต่เลิกรากันเพราะปัญหาเรื่องพนัน ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีลูก ญาติใกล้ชิดมีเพียงตนเท่านั้น
สอบถามน.ส.สุศิราภรณ์ พินิตเกียรติสกุล อายุ 67 ปี เพื่อนบ้าน ให้ข้อมูลว่า เวลาประมาณบ่าย 2 โมง ขณะนั่งเลี้ยงนกเขาอยู่หน้าบ้าน ได้ยินเสียงดังคล้ายปืนเพียงครั้งเดียว ตามด้วยเสียงเก้าอี้ล้ม ผู้ตายปกติจะเปิดวิทยุเสียงดังทุกวัน แต่ราว 2 สัปดาห์ที่ผ่านมากลับเงียบผิดปกติ กระทั่งวันนี้มีเพื่อนผู้ตายนำขนมมาให้และตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านนานไม่มีการตอบรับ จึงมาบอกตนให้ช่วยดู ก่อนชวนกัน 4 คนเปิดประตูเข้าไป พบผู้ตายถือปืนอยู่ในมือ จึงรีบออกมาข้างนอกและโทรแจ้งตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกภาพในที่เกิดเหตุ พร้อมนำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป