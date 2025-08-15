xs
AITF ยึดเฮโรอีน 13.89 กก. ซุกลูกเบสบอล 110 ลูก เตรียมบินปลายทางไต้หวัน

15 ส.ค.



MGR Online - ป.ป.ส. ประสานความร่วมมือบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สกัดกั้นการส่งออกเฮโรอีน 13.89 กก. ซุกซ่อนในลูกเบสบอล 110 ลูก ปลายทางไต้หวัน

วันนี้ (15 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task force : AITF) ตรวจยึดเฮโรอีน 13.89 กก. (ซุกซ่อนอยู่ในลูกเบสบอล 110 ลูก) บรรจุในพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ขณะเตรียมจัดส่งปลายทางไต้หวัน เหตุเกิดที่ บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กทม. โดยจากการตรวจสอบพบว่าพัสดุดังกล่าวส่งมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.หนองคาย) จากนั้นส่งต่อมายัง กทม. เพื่อเตรียมขนส่งผ่านทางท่าอากาศยานไปยังปลายทางไต้หวัน

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค.68 ตนได้มอบหมายให้ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการ ในด้านการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชน มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ


"ทั้งนี้ เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวทำให้เกิดผลสำเร็จในเชิงการปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ และเป็นการยกระดับกรอบความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคเอกชน ในการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานและท่าเรือ ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task force : AITF) และ โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าเรือ (Seaport Interdiction Task Force : SITF)"

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า ขอบคุณภาคเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยตรวจสอบ และสังเกตสินค้าต้องสงสัย ก่อนจะดำเนินการจัดส่ง ถือเป็นการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะถูกลำเลียงไปยังปลายทางประเทศที่สาม นอกจากนี้ในส่วนของ สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และประสานกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน (Ministry of Justice Investigation Bureau : MJIB) สืบสวนเครือข่ายผู้รับพัสดุปลายทางไต้หวัน ต่อไป




