AITF ยึดเฮโรอีน 13.89 กก. ซุกลูกเบสบอล 110 ลูก เตรียมบินปลายทางไต้หวัน

ป.ป.ส. ประสานความร่วมมือบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สกัดกั้นการส่งออกเฮโรอีน 13.89 กก. ซุกซ่อนในลูกเบสบอล 110 ลูก ปลายทางไต้หวัน
วันนี้ (15 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task force : AITF) ตรวจยึดเฮโรอีน 13.89 กก. (ซุกซ่อนอยู่ในลูกเบสบอล 110 ลูก) บรรจุในพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ขณะเตรียมจัดส่งปลายทางไต้หวัน เหตุเกิดที่ บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กทม. โดยจากการตรวจสอบพบว่าพัสดุดังกล่าวส่งมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.หนองคาย) จากนั้นส่งต่อมายัง กทม. เพื่อเตรียมขนส่งผ่านทางท่าอากาศยานไปยังปลายทางไต้หวัน
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค.68 ตนได้มอบหมายให้ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการ ในด้านการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชน มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
"ทั้งนี้ เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวทำให้เกิดผลสำเร็จในเชิงการปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ และเป็นการยกระดับกรอบความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคเอกชน ในการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานและท่าเรือ ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task force : AITF) และ โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าเรือ (Seaport Interdiction Task Force : SITF)"
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า ขอบคุณภาคเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยตรวจสอบ และสังเกตสินค้าต้องสงสัย ก่อนจะดำเนินการจัดส่ง ถือเป็นการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะถูกลำเลียงไปยังปลายทางประเทศที่สาม นอกจากนี้ในส่วนของ สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และประสานกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน (Ministry of Justice Investigation Bureau : MJIB) สืบสวนเครือข่ายผู้รับพัสดุปลายทางไต้หวัน ต่อไป