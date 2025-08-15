ปปป.เร่งตรวจสอบมูลนิธิ-นอมินีถือครองที่ดินวัดพระบาทนำพุ

รอง ผบก.ปปป.เผยเร่งตรวจสอบมูลนิธิ-นอมินีถือครองที่ดินต่าง ๆ ของวัดพระบาทนำพุว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่รับการเปิดมูลนิธิภายในวัดเป็นช่องโหว่ ง่ายต่อการโกง วอนมหาดไทย-สำนักพุทธฯ เข้มตรวจสอบให้มากขึ้น
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พ.ต.อ.สุมรภูมิ ไทยเขียว รอง ผบก.ปปป. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุว่า เบื้องต้นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนนี้แล้ว เพื่อตรวจสอบว่าวัดจะเข้าข่ายทุจริตหรือไม่อย่างไร รวมถึงการตรวจสอบเรื่องที่ดินหรือรายชื่อคนที่ถือครองที่ดินของวัด และสิ่งปลูกสร้างจะต้องตรวจสอบย้อนหลังว่าทำถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งต้องตรวจสอบมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดทั้งหมด เผื่อว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองของวัดไปเกี่ยวข้องด้วย
พ.ต.อ.สุมรภูมิ กล่าวว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัดจะตรวจสอบทั้งหมด ส่วนการตรวจสอบทุจริตของวัดพระบาทน้ำพุ ทางหน่วยงานพร้อมรับเรื่องให้ตรวจสอบการทุจริตในวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อดูว่ามีการทุจริตหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานข้อมูลกับทางกองปราบปราม รวมถึงเส้นทางการเงินต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปขยายผลและตรวจสอบ
พ.ต.อ.สุมรภูมิ ยังกล่าวถึงการตั้งมูลนิธิภายในวัดต่าง ๆ ว่า ถือเป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย หลายคดีพบมีการถ่ายเงินจากบัญชีวัดเข้าสู่บัญชีมูลนิธิ เพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อน โดยมีตัวอย่างจากคดีในอดีตหลายคดีพบว่าบางวัดมีการเปิดบัญชีวัดอยู่แล้ว มีเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดเป็นผู้ดูแล ซึ่งรายได้ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานฌาปนกิจ เงินบริจาค หรือเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคล ล้วนเป็นเงินวัดทั้งหมด แต่ก็มีบางวัดที่มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อถ่ายเงินออกไป อธิบายคือ ถ้าเงินเข้ามายังมูลนิธิ และผู้มีอำนาจยักยอกเงินมูลนิธิ การแจ้งข้อหาก็จะเบาลง เป็นคดีที่ยอมความได้ แต่ถ้าเป็นเงินวัดไม่ว่าจะเจ้าอาวาสหรือไวยาวัจกรวัดเบียดบังเงินนั้นออกไปโทษจะหนักกว่า
"ส่วนตัวมองว่าการตั้งมูลนิธิขึ้นมาในวัดเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่ง ซึ่งการใช้เงินจากบัญชีของมูลนิธินั้นง่ายกว่าการใช้เงินวัด ที่ต้องตั้งเรื่องเบิกเหมือนระบบราชการ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการโอนเงินวัดไปยังมูลนิธิและนำเงินนั้นออกไปก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน และอยากให้หน่วยงานที่ดูแลมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย หรือสำนักพุทธฯ ควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ให้มากขึ้น" รองผบก.ปปป.กล่าว