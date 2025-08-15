สภาทนายความ-อิตาเลียนไทย-ไชน่า เรลเวย์มอบเงินญาติเหยื่ออาคาร สตง.ถล่ม อีก 28 ราย รายละ 1 ล้าน เหลือชาวกัมพูชา พม่า

สภาทนายความ-อิตาเลียนไทย-ไชน่า เรลเวย์มอบเงินเยียวยาด้านมนุษยธรรมให้ญาติผู้ตายจากเหตุอาคาร สตง.ถล่ม อีก 28 ราย รายละ 1 ล้าน เหลือชาวกัมพูชา พม่า บางส่วนที่มาไม่ได้เพราะสถานการณ์ชายแดนตึงเครียด
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ห้องประชุมชั้น5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน ได้จัด พิธีมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่ม ครั้งที่ 3
นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร กล่าวว่า กรณีตึกอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 2568 ทางสภาทนายความได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายมีอำนาจหน้าที่ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาทนายความ คำสั่งระเบียบ ข้อบังคับของสภาทนายความ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้จ่ายเงินคือ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ซีอาร์อีซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความประสงค์ที่จะมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านกระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ และหน่วยงานต่าง ๆ และทางคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายได้จัดประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว มีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ได้แสดงเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้แทนทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้เสียชีวิตให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินแก่บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเสียชีวิตเพิ่มเติมรายละ 1,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 28 ราย แบ่งเป็นคนไทย19 ราย ชาว เมียนมา 8 ราย ชาวลาว 1 ราย
นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองเลขาธิการ กล่าวว่า การจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีอาญาหรือเข้าเป็นโจทก์ร่วม รวมทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง หากเห็นว่าเงินเยียวยาที่ได้รับในตอนนี้ยังไม่พึงพอใจไม่เพียงพอในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคริบครัว ผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ โดยสภาทนายความยินดีจะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และหากท่านมีความประสงค์จะให้สภาทนายความจัดทนายอาสาเข้าดำเนินการทางกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือกับสภาทนายความได้ เพราะกรณีที่เกิดขึ้น เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์สภาทนายความ เรื่องการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทางด้านกฎหมาย เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ส่วนเรื่องคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องของดีเอสไอ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนการยื่นฟ้องผ่านอัยการต่อไป
น.ส.มาลินี วัชราสิน คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินแก่ผู้เสียหาย ได้กล่าวว่า ทั้งนี้มีการจ่ายเงินเยียวยามาแล้วรวมครั้งนี้เป็น 3 ครั้ง จ่ายเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายทั้งสิ้น จำนวน 80 ราย แต่ยังมีส่วนที่เหลืออีก 11 ราย ซึ่งเป็นทายาทผู้เสียชีวิตสัญชาติ พม่า และกัมพูชา ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นแสดงตัวตนได้เนื่องจาก สถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดอย่างที่ทุกคนทราบดี แต่อย่างไรก็ตามหากญาติหรือทายาทโดยชอบธรรมสามารถเดินทางมาและแสดงตัวตนยืนยันได้ชัดเจนโดยถูกต้องชอบธรรมทางสภาทนายความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมจะมอบเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 1,000,000 บาท