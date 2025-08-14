ทลายบาร์ดังราไวย์ ลอบค้ากามเด็กสาววัย 17

ตำรวจ ปคม.บุกทลายบาร์ดังย่านราไวย์ จ.ภูเก็ต ลักลอบค้าบริการทางเพศเด็กสาว-สาวสองวัย 17 ปี
วันนี้ ( 14 ส.ค. ) พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม.พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม. พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุมนางนิรชา อายุ 50 ปี , นายพรชัย อายุ 21 ปี และ นายสมใจ อายุ 21 ปี พร้อมของกลางเงินสดจำนวนเงิน 5,000 บาท ,ใบเสร็จค่า บาร์ไฟน์นก 500 บาท และ บาร์ไฟน์เอิร์น 500 บาท ได้ที่บาร์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าบาร์ดังกล่าว ลักลอบนำเด็กสาวอายุไม่เกิน 18 ปี มาค้าประเวณี จึงให้สายลับทำการล่อซื้อบริการน.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และ น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 17 ปีโดยคิดค่าตัวเด็กคนละ 2,500 บาท และต้องจ่ายเป็นค่า bar fine ให้กับทางร้าน คนละ 500 บาท เมื่อจ่ายเงินแล้วจึงได้แสดงตัวจับกุม นางนิรชา เจ้าของร้าน, นายพรชัย ลูกชายนางนิรชา และ นายสมใจ แฟนของ นายพรชัย ทำหน้าที่ดูแลกิจการภายในร้าน พร้อมช่วยเหลือเด็กสาวทั้งสองราย และ นายซี (นามสมมติ) สาวประเภทสอง อายุ 17 ปี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การรับสารภาพว่า รู้เห็นการตกลงเสนอขายบริการทางเพศของเด็กสาวในร้านโดยยอมรับว่า ค่า bar fine จำนวน 500 บาทที่ร้านได้รับคือเงินค่าบริการของเด็กที่ออกไปให้บริการทางเพศกับลูกค้าข้างนอก และจะคืนให้เด็ก 100 บาท เมื่อทางร้านได้รับเงินค่า bar fine แล้วเบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์ฯ”แก่ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป