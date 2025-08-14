ผบ.ตร.นัดถกบอร์ดกลั่นกรองแต่งตั้งนายพลสีกากี 17 ส.ค.นี้

ผบช.สกพ.แจ้งทุกหน่วย ผบ.ตร.นัดบอร์ดเล็ก 17 ส.ค.นี้ ถกกลั่นกรองแต่งตั้งระดับ "รอง ผบ.ตร. ถึง ผบก." วาระประปี 2568 ก่อนชงรายชื่อเข้าก.ตร.ชุดใหญ่
วันนี้ (14 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ.ได้มีหนังสือเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการรสกพ.ที่0009231/8060 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.ผบช. และ จตร.(หน.จต.) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. เรื่อง เตรียมตอบข้อซักถามข้อมูลข้าราชการตำรวจ ใจความว่า ตามหนังสือ ตร. ที่แจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2568 แจ้งกำหนดการจัดส่งขัอมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้ที่ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น(ถ้ามี) และบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบช. และ รอง จตร. ลงมาถึง ผบก. รวมถึงข้อมูลผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน ซึ่งท่านได้จัดส่งบัญชีข้อมูลดังกล่าวของข้าราชการตำรวจในสังกัดมายัง ตร.(ผ่าน ทพ.) นั้น
ผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช.ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2568 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค.68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นต้นไป ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมายังท่านได้โปรดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจข้างต้น เพื่อรอตอบข้อซักถาม ณ บริเวณห้องประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโดยมี พล.ต.ท.
อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ.ทำหน้าที่เลขานุการประชุม
มีรายงานว่า ตามระเบียบ ก.ตร. หลังจากที่ประชุมได้รายชื่อผู้เหมาะสมแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายธุรการ จะต้องส่งรายชื่อบัญชีผู้เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ก่อนวันประชุม 3 วัน ซึ่งคาดว่าประธาน ก.ตร. จะนัดประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2568 ภายในเดือนสิงหาคม นี้ ตามกรอบเวลาที่ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งฯ และพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้