"จอนนี่-เมีย"รอดคุก! ตร.ให้ประกัน -ปทส.แจ้งข้อหา "บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน"เพิ่ม โทษจำคุก 1-10 ปี

ตำรวจให้ประกันตัว "จอนนี่มือปราบ-เมีย" - ปทส.แจ้งข้อหา "บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน"เพิ่มอีกคดี โทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท
วันนี้ (14 ส.ค.) พนักงานสอบสวน บก.ปปป. ควบคุมตัว ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ "จอนนี่มือปราบ" ,น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา, นายมิตรชัย ขันคำ ผู้ใหญ่บ้าน, ,นายศุภชัย ท้วมสกุล อดีต ผอ.กองช่าง และ นายสมาน อุ่นวงศ์ นายก อบต. คำเขื่อนแก้วมาสอบปากคำที่ สภ.สิรินธร นานกว่า 5 ชม. โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธ และทำเรื่องขอประกันตัว โดยพนักงานสอบสวน ให้จอนนี่และภรรยา ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสดคนละ 2 แสนบาท ส่วน 3 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเงินสดคนละ 3 แสนบาท โดยพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัว
ขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ก็ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหากับจอนนี่และภรรยา ในฐานความผิด “การถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีบทลงโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท โดยห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตินั้น” ซึ่งกรณีดังกล่าว จอนนี่และภรรยา ได้บุกรุกพื้นที่ 20% ที่กันไว้เป็นป่าสงวนกว่า 6 ไร่ จากนั้นก็ปล่อยตัวชั่วคราว และจะมีการนัดทั้ง 2 คน มาให้ปากคำอีกครั้ง ก่อนที่จะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการต่อไป