ถนนแจ้งวัฒนะยุบ รถตกหลุมทำยางแตก 10 คัน ชาวบ้านผวาจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ถนนแจ้งวัฒนะยุบตัวอีก ทำรถชาวบ้านขับผ่านตกหลุมยางแตกกว่า 10 คัน เจ้าหน้าที่เร่งประสานหน่วยงานแก้ไข
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 68 ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่บริเวณถ.แจ้งวัฒนะ (ขาออก) มุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด หน้าห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ 2 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นถนน 4 เลน บริเวณช่องทางเลนที่ 3 มีถนนยุบตัวลงและมีรอยแตก ทรุดเป็นแอ่งประมาณ 20 ซม. ซึ่งบริเวณนี้มีรถสัญจรไป-มา ผ่านตลอดเวลา จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบรถยนต์ได้รับความเสียหาย ยางแตกจำนวนกว่า 10 คัน
นายอาทิตย์ อินทรชาติ ผู้เสียหาย เจ้าของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 8 กจ 4209 กทม. กล่าวว่า ตนขับรถมามุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ด เห็นหลุมข้างหน้าแต่ไม่สามารถหลบได้ เพราะมีรถทั้งด้านซ้ายและขวา จึงจำเป็นต้องวิ่งลงหลุมไป และรถมีอาการคล้ายยางแตก ตนจึงประคองรถเข้าข้างทางและลงมาดู เห็นยางรถด้านหน้าฝั่งซ้ายแตก ก่อนหน้านี้ตนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงขนาดยางแตก เพราะตลอดเส้นทางถนนมีหลุมหลายแห่ง แต่จุดนี้ขอบหลุมค่อนข้างมีความคม ลึก เลยทำให้รถยางแตกได้
ทางด้าน พ.ต.ท.ฐาปนพงษ์ พึ่งมี สว.จร.สภ.ปากเกร็ด กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าตนได้รับแจ้งเหตุถนนทรุดตัวเป็นแอ่ง บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ 2 เส้นขาออก บริเวณช่องทางเลนที่ 3 ทำให้มีรถยนต์ของประชาชนที่สัญจรได้รับความเสียหายยางแตกหลายคัน เบื้องต้น ทางงานจราจรของสภ.ปากเกร็ด ได้รีบมาดำเนินการตรวจสอบและประสานผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขเรียบร้อย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ