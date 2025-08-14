"บิ๊กเต่า"เผยนิคมฯ เคยแจ้งเตือนรีสอร์ต"จอนนี่"รุกป่าถึงสองครั้ง กลับถูกเจ้าตัวข่มขู่ เตรียมรื้ออาณาจักร"จอนนี่กรุ๊ป" เอี่ยวเว็บพนันหรือไม่?

รอง ผบช.ก. ยันไม่ได้โกรธเคือง"จอนนี่ มือปราบ" ผิดถูกว่าไปตามพยานหลักฐาน เผยนิคมฯ เคยแจ้งเตือนถึงสองครั้งแต่กลับถูกเจ้าตัวข่มขู่ เร่งไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นนำพื้นที่รัฐเอื้อนายทุนทั่วประเทศเตรียมขยายผลตรวจสอบธุรกิจ"จอนนี่กรุ๊ป" เอี่ยวเว็บพนันของน้องชาย"ต้องคู้บอน"หรือไม่?
วันนี้ (14 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทนรองเลขาฯ ป.ป.ท.และนายอนันต์ ปทุมชาติ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ได้เดินทางไปยัง รีสอร์ตล่องแพ และบ้านพักพูลวิลล่า ของ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ "จอนนี่ มือปราบ" เพื่อปักป้ายอายัดพื้นที่ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ พร้อมสั่งหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า สำหรับปฏิบัติการในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย สืบเนื่องจากมีนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้แจ้งความดำเนินคดีกับจอนนี่และพวก ในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ ที่ถูกกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสงวนในนามนิคมฯ 20% เป็นพื้นที่สาธารณะ มีไว้สำหรับประชาชนให้ใช้ในส่วนรวม ไม่มีการอนุญาตให้ใครเข้ามาทำประโยชน์ทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าจอนนี่และพวกไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่มีที่ทำกิน แต่เป็นลักษณะเหมือนนายทุนมาสร้างรีสอร์ทนี้ไว้ หลังจากนี้ทาง บก.ปทส. ก็จะไปแจ้งข้อกล่าวหากับจอนนี่และพวกรวมถึงเจ้าของเดิมด้วยที่ขายให้ น่าจะมีหลายข้อหา อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาอนุมัติในการซื้อขายที่ตรงนี้ โดยคนที่ถูกดำเนินคดีในวันนี้ยังไม่จบ ยังมีเรื่องของบุคคลที่เราต้องสืบสวนต่อ หรืออาจจะแจ้งข้อหาต่อว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนร่วมทำเอกสารด้วย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการทำเอกสารเป็นเท็จ ในการยืนยันว่าที่ตรงนี้มีการปลูกบ้านไว้ก่อนและแสดงหลักฐานไว้ที่ อบต. หลักฐานนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับที่รายงาน อบต. มีการเซ็นเอกสารส่งต่อไปให้อำเภอ ดังนั้นอำเภอจึงต้องรู้เรื่องว่าการดำเนินการตรงนี้เป็นเท็จ ตรงนี้จะมีความผิดมาตรา 162 ส่วนจอนนี่กับภรรยา โดนเรื่องสนับสนุน จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ 5 คน มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 4 ส่วนอีก 1 คนก็มามอบตัวแล้ว และจะสอบปากคำ ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง
"ขอเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รัฐว่า การที่อนุมัติพื้นที่อะไรต่าง ๆ ควรจะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือเป็นพื้นที่ของรัฐที่กันไว้ และไปเซ็นอนุญาตทั้งที่มันไม่สามารถอนุญาตได้ และคิดว่าน่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จะต้องขยายเพิ่มเติมต่อ" รอง ผบช.ก.กล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาบางราย ให้การภาคเสธ อ้างว่าเซ็นไปโดยไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ป่า ส่วนบางรายก็ให้การปฏิเสธ ส่วนการที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้อยู่แล้ว ยิ่งอ้างยิ่งเข้าตัว และมองว่านี่เป็นการร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จ เพราะจอนนี่ก็มีการให้ข้อมูลอยู่ในเอกสาร เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งผิดแต่ก็ยังทำ อีกทั้งทางนิคมฯ เคยทำการแจ้งเตือนไปยังรีสอร์ตนี้แต่ถูกข่มขู่กลับมาสองครั้ง ยืนยันว่าพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุทางนิคมฯแจ้งว่ามีรีสอร์ตแค่สองที่ ที่ตรงนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ส่วนอีกที่กำลังสร้าง แล้วนิคมฯ ไปทำหนังสือคัดค้านจึงหยุดสร้างไป
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ทางเรากำลังตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินอยู่ ว่าจอนนี่กรุ๊ปทั้งหมดมีธุรกิจอะไรบ้าง เอาเงินที่ไหนมาสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของจอนนี่ด้วยเช่นกันว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันของน้องชายที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก่อนหน้านี้หรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่จอนนี่เคยเข้าพบไม่เป็นผลกับคดีเลยใช่หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นพี่น้องในข้าราชการตำรวจต้องแยกแยะ เราต้องแยกมันเป็นคนละส่วน แต่ยืนยันว่า ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกัน เราเองก็ไม่อยากให้ซ้ำเติม
เมื่อถามว่าจอนนี่ดูสงบเสงี่ยม ปกติเป็นคนปราบโจร แต่วันนี้โดนจับเอง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า หลังจากนี้เราบังคับใช้กฎหมาย จอนนี่ก็มีหน้าที่ไปชี้แจงที่ศาล ส่วนจะผิดหรือไม่ก็ว่าไปตามพยานหลักฐาน ย้ำว่าเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรกัน
พ.ต.ท.สิริพงษ์ กล่าวว่า เราก็จะต้องดำเนินการต่อในเรื่องของการรุกล้ำ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่แค่เคสนี้
ด้าน นายอนันต์ กล่าวว่า ตอนนี้แจ้งให้หยุดกิจการ หากมีการฝ่าฝืนก็จะผิดคำสั่งของเจ้าพนักงาน อย่างไรก็ตามต้องรอคำสั่งศาล ส่วนกรอบระยะเวลาขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวน โดยระหว่างการสอบสวนก็จะสั่งให้หยุดพักกิจการก่อน ตั้งแต่วันที่มีป้ายมาติดจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 5ราย ได้ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.สิรินธร ตามกฎหมายต่อไป ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน