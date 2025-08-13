ป.รวบแก๊งปลอมเอกสารหลอกกู้เงินธนาคาร 155 ล้าน

ตำรวจกองปราบตามรวบ 2 สมาชิกขบวนการปลอมเอกสารหลอกกู้เงินธนาคาร 155 ล้านบาท
วันนี้ ( 13 ส.ค.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สว.กก.1 บก.ป. จับกุม น.ส.ชุติมณฑน์ อายุ 39 ปี และ น.ส.อมรรัตน์ อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร, ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ, สมคบฟอกเงิน” โดยจับกุมตัวทั้งสองได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้เมื่อปี 61 ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพ นำเอกสารปลอม ซี่งเป็นเอกสารที่มีการปลอมลายมือชื่อกรรมการบริษัทอื่นประกอบการค้ำประกันมายื่นกู้เงิน หรือ ขอสินเชื่อกับทางธนาคารต่าง ๆ แบบเบิกเกินบัญชี เมื่อได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อ กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ก็จะทยอยเบิกถอนและโอนเงินเข้าบัญชีเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการคนอื่น ๆ อีกหลายทอด ก่อนจะเบิกถอนออกมาเป็นเงินสด เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งกว่าที่จะมีการตรวจสอบพบความผิดปกติ ธนาคารต่าง ๆ ก็ได้รับความเสียหาย จากการถูกเบิกเงินสินเชื่อไปรวมกว่า 155 ล้านบาท
หลังมีการตรวจพบการกระทำผิดทางธนาคารจึงส่งตัวแทนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. จนมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 14 ราย พร้อมกระจายกำลังติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาได้ 12 ราย คงเหลือ น.ส.ชุติมณฑน์ และ น.ส.อมรรัตน์ ผู้ต้องหาอีก 2 ราย ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารรับโอนเงิน ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ ได้หนีมากบดานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองราย ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป