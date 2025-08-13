อัยการประสานดีเอสไอ ออกหมายจับ “อภิมุข”ผู้ต้องหาสำคัญคดีหุ้นมอร์!

อัยการคดีพิเศษให้เลื่อน 9 ผู้ต้องหานามสกุลดังคดีหุ้นมอร์ไป วันที่ 9 ก.ย.นี้ เหตุผู้ต้องหายื่นร้องขอความเป็นธรรม แต่ผู้ต้องหา อีก 4 ราย อ้างเดินทางไปต่างประเทศ-ติดธุระ จึงให้ดีเอสไอตามตัวมาฟ้อง ส่วน”อภิมุข“ผู้ต้องหาหุ้นมอร์ สั่งขอออกหมายจับเเล้ว
เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (13 ส.ค.) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ถ.รัชดาภิเษก อัยการคดีพิเศษ 3 นัดฟังคำสั่ง ผู้ต้องหาคดีซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE มูลค่า 4,470 ล้าน ตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด จำนวน 14 ราย ในความผิดฐานร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE และมีลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด, ร่วมกันฉ้อโกง, เป็นอั้งยี่และซ่องโจร,ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 244/3 และมาตรา 244/5
อย่างไรก็ตามในวันนี้ ผู้ต้องหาทั้ง 14 รายไม่ได้เดินทางมาตามนัด เนื่องจากมีผู้ต้องหาจำนวน 9 ราย ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด จึงขอเลื่อนฟังคำสั่งออกไปก่อน
ซึ่งอัยการคดีพิเศษ 3 พิจารณาเเล้วได้อนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย เลื่อนไปฟังคำสั่งวันที่ 9 ก.ย.2568 หากยังไม่เดินทางมาอัยการคดีพิเศษ 3 จะทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปยังอัยการสูงสุด เกี่ยวกับประเด็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนไป
สำหรับผู้ต้องหาจำนวน 9 ราย ที่ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ประกอบด้วย
1.นายเอกภัทร พรประภา
2.นายอธิภัทร พรประภา
3.นางอรพินธุ์ พรประภา
4.บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
5.บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
6.นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
7. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
8. นายเทียนประเสิริฐ พลอำไภ
9. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
ส่วนผู้ต้องหาที่ไม่มาโดยขอเลื่อนโดยอ้างเหตุอื่น เช่น ติดธุระ อยู่ต่างประเทศ อัยการสำนักงานคดีพิเศษประสานให้ดีเอสไอไปตามตัวมาส่งอัยการเพื่อฟ้อง เเละนัดมาอีกครั้งในวันที่ 9 ก.ย. หากยังไม่เดินทางมาก็จะให้มีการดำเนินการออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ซึ่งมีจำนวน 4 รายประกอบด้วย
1.นายอิทธิวรรณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
2. MR SHUBHODEEP PRASANTA DAS
3. นายภูดิท สุจริตกุล
4. นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย
นอกจากนี้ นายอภิมุข บำรุงวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 อัยการได้ให้ดีเอสไอดำเนินการขอออกหมายจับไปตั้งเเต่วันที่ 6 ส.ค. 2568 ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ต้องหาเพียง 14 รายข้างต้นที่ยังไม่ได้ตัวมายื่นฟ้องต่อศาล
ในส่วนผู้ต้องหาชุดเเรก 28 ราย อัยการยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทุกราย
สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาที่อัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องทั้ง 42 รายทั้งหมดประกอบไปด้วย
1.นายอภิมุข บำรุงวงศ์
2.นายเอกภัทร พรประภา
3.นายอธิภัทร พรประภา
4.นางอรพินธุ์ พรประภา
5.นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
6.บริษัท ตงฮั้วแคปปิตอล จำกัด โดย นายสมนึก กยาวั
ฒกิจ
7.บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด โดย นายสมนึก กยา
วัฒนกิจ
8.นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
9.นายโสภณ วราพร
10.นายวสันต์ จาวลา
11.นายชูโบดีบ พลาชันต้า ดัส (MR.SHUBHODEEP
PRASANTA DAS)
12.นายประยูร อัสสกาญจน์
13.นส.จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ หรือ นางสาวนิชานันท์
จีรไชยวรโชติ
14.นส.สุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์
15.นส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
16.นส.อัยลดา ชินวัฒน์
17.นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
18.นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
19.นส.อรเก้า ไกยสิทธิ์
20.นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช หรือ นายฐนวัฒน์
รุ่งสิริประเสริฐ
21.นส.สิริรัตน์ สมณาศรี
22.นายธีรพงศ์ ด่านวณิชวงศ์
23.นายวิศรุต เจียมจิตพลชัย
24.นายปรณัฐ นุชาชาติพงศ์
25.นายภูดิท สุจริตกุล
26.นายวัชรินทร์ ยังให้ผล
27.นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา
28.นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
29.นายภัทร ฉัตรเจริญสุข
30.นายชยพล พันธุ์แพ
31.นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย
32.นางศศินภา วราพร
33.นายกิตติพล ไววิ่งรบ
34.นายไพศาล เกษมศิรินาวิน
35.นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
36.นายปฏิณวิช รอดบางยาง
37.นายปรีชา วสุโสภณ
38.นายปนิษฐ์ ศุภธาดารัตน์
39.นายเทียนประเสริฐ พลอำไภ
40.นายวรวุฒิ ศรีโสภิต
41.นายพรเดช อุยะนันทน์
42นางสาวปารณีย์ ชวาลา