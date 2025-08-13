xs
xsm
sm
md
lg

ปอศ.บุกยึดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอม 1,558 ชิ้น คาโกดังนครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจ ปอศ. บุกค้นโกดังนครปฐม ลักลอบจำหน่ายเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอมบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยึดของกลางจำนวน1,558 ชิ้น


วันนี้ ( 13 ส.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ชนะศึก โรจนพิทยากร สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. พร้อมตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าของเครื่องหมายการค้า นำกำลังจับกุม นายวงศกร (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ในความผิดฐาน “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” พร้อมของกลาง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอมเครื่องหมายการค้า 1,558 ชิ้น โดยจับกุมตัวได้ที่ โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายวงศกร ผู้ต้องหาได้ลักลอบจำหน่ายเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอมเลียนแบบยี่ห้อดังตามแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว

สอบสวน นายวงศกร ให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป







ปอศ.บุกยึดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอม 1,558 ชิ้น คาโกดังนครปฐม
ปอศ.บุกยึดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอม 1,558 ชิ้น คาโกดังนครปฐม
ปอศ.บุกยึดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอม 1,558 ชิ้น คาโกดังนครปฐม
ปอศ.บุกยึดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอม 1,558 ชิ้น คาโกดังนครปฐม
กำลังโหลดความคิดเห็น