ปอศ.บุกยึดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอม 1,558 ชิ้น คาโกดังนครปฐม

ตำรวจ ปอศ. บุกค้นโกดังนครปฐม ลักลอบจำหน่ายเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอมบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยึดของกลางจำนวน1,558 ชิ้น
วันนี้ ( 13 ส.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ชนะศึก โรจนพิทยากร สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. พร้อมตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าของเครื่องหมายการค้า นำกำลังจับกุม นายวงศกร (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ในความผิดฐาน “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” พร้อมของกลาง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอมเครื่องหมายการค้า 1,558 ชิ้น โดยจับกุมตัวได้ที่ โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายวงศกร ผู้ต้องหาได้ลักลอบจำหน่ายเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมปลอมเลียนแบบยี่ห้อดังตามแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายวงศกร ให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป