"รองเต่า" เผยลุยตรวจเส้นเงิน–ที่ดิน 2,700 ไร่ สางปมเงินบริจาค “หมอบี-วัดพระบาทน้ำพุ” คาดชัดใน 2 สัปดาห์

ตำรวจลุยสางปมเงินบริจาค “หมอบี–วัดพระบาทน้ำพุ” ตรวจเส้นทางการเงิน-ที่ดิน 2,700 ไร่ คาดชัดใน 2 สัปดาห์ ย้ำทำงานละมุนละม่อม รอบคอบ ไม่กระทบศรัทธา
วันนี้ (13 ส.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ได้เรียกประชุมคณะทำงานติดตามกรณี นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” และวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงาน โดยย้ำว่าหลักการสำคัญคือการสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ขณะนี้การตรวจสอบของกองบังคับการปราบปรามมีความคืบหน้าและจะเข้าสู่การทำงานเชิงลึกมากขึ้น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินของวัด ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวพันกับศรัทธาของประชาชน ตำรวจตั้งเป้าให้เงินบริจาคกลับมาใช้เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง
สำหรับข้อมูลที่หมอบี ให้การกับตำรวจ รวมถึงเรื่องภายในวัด พบว่ามีความเชื่อมโยงกันและยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความศรัทธาของสาธารณชน ทั้งนี้จะมีการนิมนต์หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลด้วย
"ในส่วนการตรวจสอบ จะดำเนินการทุกมิติ แต่จะทำด้วยความละมุนละม่อม ไม่กระทบชื่อเสียงของวัดหากไม่จำเป็น ขณะนี้ยังเป็นการพูดคุยเพื่อวางกรอบแนวทาง ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีฉ้อโกงหรือไม่ และยังไม่ตอบว่าเข้าข่ายความผิดหรือพบความผิดปกติอะไรขอทำงานก่อน"รอง ผบช.ก.กล่าวและว่ า สำหรับประเด็นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรวมถึงเรื่องเงินและที่ดินของวัดกว่า 2,700 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้ โดยคณะทำงานยืนยันว่าจะคลี่คลายปัญหาที่คาราคาซังมานานกว่า 30 ปีอย่างโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซงใด ๆ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานครั้งนี้ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. รับทราบแล้วและได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย