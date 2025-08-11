รวบ 2 ผัวเมียตระเวน ลักจยย.ส่งขายตามใบสั่ง พบเตรียส่งลงภาคใต้ ตร.เตือนล็อกรถให้แน่นหนา

ฝ่ายสืบสวน สน.บางรัก จับกุมแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ตามใบสั่ง เตรียมขนลงใต้ ตำรวจฝากเตือย จอดรถควร ปิดเบ้าเล็อก-อย่าถอดกุญแจ ล็อกล้อให้มั่นคง
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักรถจักรยานยนต์ประชาชนจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งขายต่างจังหวัดหรือส่งขายตามแนวชายแดน
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.6, พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ทล., พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก, พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.กก.สส.บก.น.6, พ.ต.อ.ภคพล สุขล ผกก.2.บก.ทล. ให้ความสำคัญกับคดีความผิดเกี่ยวกับการก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไป โดยมีข้อสั่งการให้เร่งรัดสอบสวนจับกุม หากพบมีความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่
พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนพรหม ธนอาภากร รอง ผกก.สส.สน.บางรัก, พ.ต.ท.อนันต์ จันทร์ศรี , พ.ต.ต.สมถวิล ไสลจักร์ สว.(สส.) สน.บางรัก พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวนสนบางรัก ได้ทำการวางแผนสืบสวนจับกุมแก๊งค์ที่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 12:16 น. ได้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหาย ได้จอดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ honda รุ่นคลิก 160 สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 8ขฬ 780 กรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าบริษัท AEG-Anglo East Group 128 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่า วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 03:58 น. ได้มีคนร้าย 2 คนขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยคนที่ 1 เป็นชายอายุประมาณ 30 ปี ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงขายาวสีเข้ม ใส่หมวกนิรภัยสีดำ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ yamaha รุ่น nmax สีน้ำเงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน คนที่ 2 เป็นชายรูปร่างท้วมอายุประมาณ 30 ปีสูงประมาณ 165 ซม. สวมเสื้อยืดสีฟ้าคอกลมแขนสั้น กางเกงขาสั้นสีครีม รองเท้าแตะสีดำ เป็นคนเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์
ฝ่ายสืบสวน สน.บางรัก ได้เร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล้องกทม.และกล้องเอกชน ในพื้นที่พบว่า คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คันหลบหนีไป และได้นำรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุในคืนเดียวกันจำนวนหลายคัน อยู่ระหว่างขนย้ายหลบหนี โดยนำไปซุกซ่อนในรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อ toyota สีเทา หมายเลขทะเบียน บน 3625 อุทัยธานี บริเวณถนนบรมชนนี แล้วมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ภาคใต้ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนชุดรับผิดชอบจึงได้ประสานงานไปยังตำรวจทางหลวง เพื่อตั้งจุดสกัดกั้นการหลบหนี ต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 23.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้พบรถยนต์กระบะตู้ทึบคันดังกล่าวบริเวณหน่วยตำรวจทางหลวงเกาะหลัก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบ
1. นายสรชนหรือแต้ม นาคศรี อายุ 27 ปี เป็นคนขับ 2. นางสาวเจนจิราหรือเจน พรมทอง อายุ 30 ปี (ภรรยา) พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์จำนวน 5 คัน 1.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 8 ขฬ 780 กรุงเทพมหานคร เลขตัวถัง MLHKF50235159162 (แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สน.บางรัก ตามปจว.ข้อ 3 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 12:16 น. 2.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 9ขร 8716 กรุงเทพมหานคร เลขตัวถัง MLHKF5024R5196379 (แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สน. ยานนาวาตาม ปจว.ข้อ 3 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.26 น. 3.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 8ขล 2467 กรุงเทพมหานคร เลขตัวถัง MLHKF5020R5144313 (แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สน.สุทธิสาร ตาม ปจว. ข้อ 17 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 19.47 น. 4.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นADV สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน 9ขย 7373 กรุงเทพมหานคร 5.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีเทา-ดำ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาทั้งสองคน "ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บางรัก ต่อไป
พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ หลังจากจอดรถแล้ว ควรตรวจสอบอย่าคากุญแจไว้ที่รถ ขอให้กดปุ่มปิดเบ้ากุญแจถ้าเป็นรุ่นที่มีเซฟ และควรมีอุปกรณ์เสริมสำหรับล็อคล้อ ควรล็อคคอรถทุกครั้ง ควรมีโซ่คล้องล็อคล้อ เพื่อลดโอกาสในการก่อเหตุของคนร้าย ทั้งนี้พี่น้องประชาชนอาจเลือกติดอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตามรถเมื่อสูญหายได้อีกด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดกลุ่มมิจฉาชีพเช่น honda wave 125 i , click 160 ต้องระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ