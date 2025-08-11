หนุ่มโร่ขอทนายช่วยฟ้องเรียกสินสอด 1.2 ล้านคืน อ้างถูกหมอหลอกท้องบีบแต่งงาน หวันเด็กไม่ใช่ลูกตัวเอง

หนุ่มร้องทนายดังช่วยอ้างถูกหมอฟันหลอกแต่งงาน เพราะฝ่ายหญิงท้อง ฝ่ายชายไม่ปักใจเชื่อเด็กเป็นลูกตัวเอง ว้ำยังยืมเงินแม่ตนเองมาจัดพิธีแต่งสูญเงินกว่า 1.2 ล้านบาท
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ส.ค. 68 ที่สำนักงานทนายความรัชพล ศิริสาคร ถ.ประชารษฎร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายเอ (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) อายุ 37 ปี นำหลักฐานต่างๆเข้าร้องเรียนขอคำปรึกษากับทนายรัชพล ศิริสาคร หลังตนเองแต่งงานกับทันตแพทย์หญิง สูญเสียทรัพย์สินสมรสกว่า 1.2 ล้านบาท แถมบอกเด็กในท้องเป็นลูกตนเองให้รีบแต่งงานจนตนต้องหยิบยืมเงินจากแม่มาซื้อสินสอด อาทิ แหวนเพชร กำไลเพชร สร้อยทอง เงินสดอีก 4.4 แสน รวมกว่า 1.2 ล้านบาท จนต่อมาอดีตภรรยารายนี้ได้คลอดลูกชาย ปัจจุบันอายุเกือบขวบปี แล้วบอกว่าเป็นลูกของตนเอง แต่ตนเองยังไม่ปักใจเชื่อขอให้มีการตรวจดีเอ็นเอ แต่อดีตภรรยาไม่ยอมหาเรื่องทะเลาะจนกระทั่งเอ่ยปากขอหย่า
ต่อมาได้มีการฟ้องร้องต่อกันที่ศาล อดีตภรรยาอ้างว่าเด็กไม่ใช่ลูกของตน ตนมาร้องทนายรัชพลในวันนี้ เพราะอยากให้ช่วยเหลือตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ทราบว่า เด็กคนนี้ใช่ลูกของตนหรือไม่ ถ้าใช่ตนยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง แต่ถ้าไม่ใช่ขอให้ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมาย เพราะตนก็อยากได้สินสมรสคืน เนื่องจากหยิบยืมคุณแม่มา
ด้าน ทนายรัชพล กล่าวว่า คดีนี้ผู้เสียหายที่มาร้องเรียนกับคู่กรณีอดีตภรรยานั้น เป็นความฟ้องร้องกันอยู่ในศาล ตนอยากให้ ทั้งสองฝ่ายพูดคุยเจรจาหาทางตกลงกันด้วยถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด อยากให้มีการไกล่เกลี่ยมากกว่าเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสามี-ภรรยากันมาก่อน