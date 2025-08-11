สภาทนายความ ยันไม่ตั้งคณะทำงานช่วยคดีเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ปม "ทนายเกิดผล แก้วเกิด" โพสต์ถอนตัว ชี้ไม่ใช้คดีประโยชน์สาธารณะ

สภาทนายความ ยันไม่ตั้งคณะทำงานช่วยคดีเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ปม "ทนายเกิดผล แก้วเกิด" โพสต์ถอนตัวไม่ว่าความให้"พระอลงกต" อ้างสุขภาพไม่ดี ชี้ไม่ใช่คดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ-การถอนตัวของ"ทนายความ" เป็นเรื่องส่วนบุคคล
กรณีเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “ทนายเกิดผล แก้วเกิด“ ทนายความคนดัง ที่เคยรับเป็นทนายความของหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า “เรียนสื่อมวลชน เนื่องจาก สภาทนายความได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุ อย่างเป็นทางการในวัน สองวันนี้
ดังนั้น เพื่อการทำงานของคณะทนายความเป็นเอกภาพในการดำเนินการของคณะทำงาน และเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรง อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทำงานของสภาทนายความ
ล่าสุดวันนี้ (11 ส.ค.) สำนักโฆษกและประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความได้ เผยแพร่ประกาศของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า สภาทนายความขอเรียนชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับทางหลวงพ่ออลงกต (พระอลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุว่า การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องเป็นไปเพื่อผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น ซึ่งกรณีของวัดพระบาทน้ำพุนั้นไม่ถือเป็นคดีที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าว
และไม่ใช่คดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งการถอนตัวของทนายความเกิดผล แก้วเกิด เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาทนายความแต่อย่างใด