กต.ตร.สภ.ปากเกร็ด จัดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปรมัยยิกาวาส สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาสถานีตำรวจ

วันนี้(9 ส.ค. 68) ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.ปากเกร็ด พร้อมคณะที่ปรึกษา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปัจจัยทำบุญออกเป็นสองส่วน คือ ใช้บูรณะซ่อมแซมและพัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร และนำไปปรับปรุงอาคาร–สถานที่ของ สภ.ปากเกร็ด ซึ่งบางส่วนไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
ทั้งนี้ คณะ กต.ตร.สภ.ปากเกร็ด มีมติเห็นชอบให้จัดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสังคม และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชาชน พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา โดยผ้าป่า 1 กอง กองละ 1,999 บาท
ภายในงานเริ่มด้วยการตั้งขบวนกองผ้าป่าบริเวณศาลารับเสด็จ นำโดยวงดุริยางค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเดินรอบพระอุโบสถ 1 รอบ ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์ โดยมีพระวชิรรังษี เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
จากนั้น ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญ ดร.หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร อดีตเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อมา นายสุรชัย แชประเสริฐ กต.ตร.สภ.ปากเกร็ด ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินการอาราธนาศีลและนำเจริญพระพุทธมนต์
จากนั้น นายวราธร เทวอักษร ประธาน กต.ตร.สภ.ปากเกร็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ก่อนเชิญ พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี นำกล่าวคำถวายผ้าป่าภาษาบาลีและภาษาไทย
สำหรับปัจจัยที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นกองทุนทำนุบำรุงวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร และปรับปรุงภายในอาคารสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น