เห็นแล้วอยากแวะ! บช.น.เปิดโครงการ "จุดพักใจ" นั่งสร่างเมาค่อยไปต่อ ลดอุบัติเหตุ

MGR Online-รอง ผบช.น.เปิดโครงการ "จุดพักใจจุดพักผ่อน" สำหรับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ให้นั่งพักสร่างเมาจนกว่าปริมาณลดลง พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ คนเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็แวะได้ มีทุกวัน 4 ทุ่งถึงตี 4 ครึ่ง
วันนี้ (9 ส.ค.) พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.และ พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.เดินทางมาเปิดโครงการ "จุดพักใจจุดพักผ่อน" สำหรับประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนของ กก.5 บก.จร.จัดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ แล้วมีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐาน
และมีการตรวจสอบภายในรถว่า มีอาวุธปืน หรือยาเสพติดหรือไม่ เพื่อคัดกรองไม่ให้เกิดอาชญากรรมในการขับรถ โดยวันนี้ได้สุ่มตรวจรถพร้อมกับทดลองเป่าแอลกอฮอล์ หากพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณเกิน 50 มิลลิกรัม จะให้นั่งคอยบริเวณจุดพักใจ พร้อมมีน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังไว้บริการ เพื่อรอให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ธวัช กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เป็นแนวทางสร้างสรรค์ และช่วยในเรื่องการคัดกรองประชาชน ไม่ให้เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุ สำหรับคนเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถมาพักผ่อนที่จุดได้เช่นกัน ส่วนกลุ่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ให้นั่งดื่มน้ำจนกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง และสามารถขับรถต่อไปได้อย่างปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจุดพักใจมีทั้งหมด 8 จุด ตั้งแต่เวลา 22.00-04.30 น.ทุกวันทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดปลอดภัย/รับแจ้งเหตุ กรณีผู้หญิงโดยสารแท็กซี่กลางคืนแล้วถูกลวนลาม สามารถลงตรงจุดนี้ได้เลย.