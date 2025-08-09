รวบ "ปุ๊ โกสัมพี" หัวหน้าแก๊งแว้น ชักอีโบ๊ะซัดโจ๋ต่างถิ่นดับดิ้นคาถนนแข่งรถ

ตำรวจกองปราบบุกรวบ "ปุ๊ โกสัมพี" หัวหน้าแก๊งเด็กแว้น ชักลูกซองยิงโจ๋ต่างถิ่นดับ ขณะท้าปิดถนนแข่งรถ
วันนี้ ( 9 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งดาร พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติภพ ทองเพชร, พ.ต.ต.นราวิชญ์ เดชคง สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอุเทน หรือ ปุ๊โกสัมพีอายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกำแพงเพชรที่ จ.317/2566 ลงวันที่ 23 พ.ย.66 ข้อหา "ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันพกพาอาวุธปืนฯ , ร่วมกันพกพาอาวุธมีดฯ " และตามประกาศสืบจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2568 ลำดับที่ 135ได้บริเวณถนนสาธารณะ ม.8 ต.ชิงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
ทั้งนี้เมื่อปี 66 นายอุเทน พร้อมกลุ่มรุ่นน้องซึ่งเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ได้นัดแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนหลวง กับ กลุ่มวัยรุ่น ที่มาจาก อ.วังเจ้า จ.ตาก แต่ระหว่างการแข่งขัน วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน นายอุเทน ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเปรียบเหมือนหัวหน้าแก๊ง จึงชักอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนตัวนายอุเทน หลังก่อเหตุได้ชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าปัจจุบัน นายอุเทน ได้หนีมาเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ในพื้นที่ อ.วังเจ้า จ.ตาก จึงตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอุเทน ให้การรับสารภาพว่าทำไปเพราะความคึกคะนอง จึงนำตัวส่ง สภ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป