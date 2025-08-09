รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลรางวัลแม่ดีเด่นปี 2568

"วาระอันเหมาะสมเปรมปรีมาน"รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากเขตดุสิต ประจำปี พ.ศ.2568 โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2568 ณ โรงแรมปริ้นท์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทีมคณะผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
นำโดย ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีฯ รองคณบดี และ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ สหวิทยาการการท่องเที่ยว ประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบาย "สวนดุสิต สวมผ้าไทยให้สนุกทุกวันศุกร์" อันเป็นหน่วยงานนำล่องสู่การปฏิบัติจริงว่าด้วยเรื่องของ "soft power"ตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2568 ณ ห้องโถงสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นับเป็นวาระที่เหมาะเจาะเปรมปรีมานยิ่งนัก